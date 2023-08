UE-MADAGASCAR – Une coopération sur différents axes stratégiques

Plusieurs membres du gouvernement ont tenu une réunion avec les partenaires techniques de l’Union Européenne, hier à Anosy. Des discussions qui ont porté sur le renforcement des relations entre Madagascar et Bruxelles.

Satisfaction. Développer davantage la relation qu’il y a entre Mada­gascar et l’Union Européenne. Le mot a été lâché hier par le Premier ministre, Christian Ntsay à l’issue de la onzième édition du dialogue politique entre Madagascar et l’Union Européenne. Les ministres représentants du gouvernement et les partenaires techniques de Bruxelles ont pu faire un tour de table sur les axes stratégiques sur lesquels s’étendent la coopération entre Madagascar et l’Union Européenne. À la table des discussions cette année, la situation internationale, notamment celle qui prévaut en Ukraine et en Russie mais également la poursuite de la coopération qui avait déjà été sur une bonne lancée depuis quelques années. La réunion s’est tenue hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Anosy et malgré le temps qu’avait pris la réunion, la satisfaction s’est affichée sur les visages de part et d’autre. Les relations entre Bruxelles et Madagascar ont d’ores et déjà été matérialisées avec des projets d’appui mais égale­ment des partenariats jugés fructueux par les deux parties. Pour le premier ministre Christian Ntsay, la Grande île et l’UE peuvent aller encore plus loin que ce qui a été réalisé en termes de coopération. « Nous avons discuté des aspects de la coopération économique mais aussi celle dans d’autres domaines avec nos partenaires de l’UE tels que les projets d’appui », avait expliqué le locataire de Mahazoarivo. Pour Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de la délégation de l’Union Européenne à Madagascar, « cette réunion a permis de balayer un large éventail de notre coopération, par rapport au développement économique de Madagascar et notamment par rapport aux actions qui ont déjà été lancées et qui vont l’être bientôt ».

Soutien diversifié

Depuis quelques années, les ramifications des projets communs dans lequel l’Union Européenne a soutenu Mada­gascar se sont diversifiées et étendues dans des domaines tels que l’énergie, l’agriculture, la gouvernance ou encore la pêche. L’institution de Bruxelles avait alors montré sa volonté d’appuyer davantage ces projets avec l’augmentation du volume des investissements à Madagascar avec la manifestation de son intention à débourser 325 millions d’euros pour le financement du Programme Indi­catif Pluriannuel (PIM) qui cadre avec certains aspects prioritaires du Plan Émer­gence Madagascar. « Les priorités de ce programme sont déjà largement alignées sur les priorités de Madagascar », avait alors expliqué Isabelle Delattre.