TOAMASINA – Une adolescente tombe du deuxième étage

Drame. Une patiente est prévue partir, hier, du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno Toamasina pour Antananarivo où elle sera suivie par le service de neurochirurgie. « Un événement inattendu lui est arrivé. Elle n’a que 16 ans. Elle vit dans la capitale, mais a passé ses vacances à Toamasina. Elle est tombée du deuxième étage d’une maison à Ambohijafy où elle est hébergée », rapporte la commune urbaine de Toamasina dans sa page Facebook. Toujours d’après le récit, l’adolescente s’amusait avec un autre membre de sa famille quand elle a subitement chuté. « Elle souffre d’un trouble persistant et s’étourdit souvent. C’est pour cette raison qu’elle s’est écroulée », raconte le maire de la ville, Nantenaina Rakotonirina, qui est venu, mardi soir, voir la victime alitée dans la chambre 22 du CHU Morafeno. La fille s’est aplatie sur le sol et n’a pas pu se relever. Selon des témoins, elle s’est cassé le dos. Le maire a pris en charge les frais médicaux et son évacuation vers Tanà pour éviter le retard des soins. Aucune explication n’a été donnée concernant son pronostic vital.