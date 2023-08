TENNIS – SIMPLE HOMMES – Toky Ranaivo médaillé d’argent

La XIe édition des JIOI 2023 à Madagascar entre dans sa sixième journée ce jour. Hier, le tennis a vécu les finales du simple hommes et dames. Chez les hommes, le Malgache Toky Ranaivo s’est incliné devant le Réunionnais Florent Bax en 3 sets 5/7 6/4 6/7. L’appui du public n’a pas suffi à porter Toky Ranaivo vers le titre du simple hommes lors de la grande finale jouée hier sur le terrain de l’ACSA à Ambohidahy. Le Réunionnais Florent Bax a gagné la première manche en 5/7 après 55 minutes de jeu. En réponse, Toky Ranaivo poussé par le public a réussi à recoller pour revenir à un set partout après 41 minutes de jeu. Très fort en service, multipliant les aces, Toky Ranaivo n’a pas connu trop de problème en second set. Le troisième set a débuté à 11 heures 18 minutes. Les deux joueurs se sont donné à des gros bras de fer. Aucun joueur n’a cédé. Pour se départager, le moment fatidique de tie-break est arrivé. Le Réunionnais a servi en premier et a creusé l’écart avec 4-0. Poussé par le public et encouragé par tout le stade d’Ambohidahy, Toky Ranaivo a réussi à revenir à 5-6. Très fort dans son service, Florent Bax a fini par s’imposer en gagnant le tie-break, synonyme de médaille d’or pour la Réunion. « J’ai tout donné pour essayer d’apporter une médaille d’or au clan malgache mais je n’ai pas réussi. Je suis déçu mais c’est le jeu et il faut accepter », confie Toky Ranaivo. Quant au vainqueur Florent Bax, il n’a pas caché sa joie. « La Réunion a gagné l’or aux JIOI pour la première fois. C’est une grande joie et une fierté pour moi. C’est un titre au nom de la France mais c’est aussi un titre que je dédie spécifiquement aux Réunionnais ».