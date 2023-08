TENNIS – SIMPLE DAMES – Mialy Ranaivo se pare d’or

Avec un public acquis à sa cause et des cris, le public présent dans l’enceinte de l’ACSA Ambohidahy était en communion avec Mialy Ranaivo. Elle a su prendre revanche pour son frère battu par un Réunionnais en finale du simple hommes. Elle a surclassé la Réunionnaise, Pauline Payet en deux manches 6/3 6/4 lors de la grande finale en simple dames, comptant pour la XIe édition des JIOI 2023 jouée à Mada­gascar actuellement. Le match a débuté à 13 heures 8 minutes avec la mise en jeu de la Malgache. Menée de 0-30, Mialy Ranaivo, très patiente à chaque échange est revenue à 30 partout, 40-40 avec un avantage pour mener 1-0. À sa quatrième mise en jeu, la Réunionnaise Pauline Payet a mené 15-0. 30-0. Poussée par le public, Mialy Ranaivo a réussi un break pour mener 5-3. Lors de sa mise en jeu, la Malgache Mialy Ranaivo a confirmé pour boucler le premier set par 6-3 après 42 minutes de jeu. La Réunionnaise Pauline Payet, ayant connu le point faible de Mialy Ranaivo qui n’arrive pas à courir, a été très technique dans son jeu en jouant les balles hautes. Calme et intelligente dans son jeu, la Malgache Mialy Ranaivo a réussi à contre carrer la technique de la Réunionnaise qui, dans la plupart des cas, a été victime de son piège. Au second set, les deux protagonistes ont continué leur bras de fer. Pauline Payet, très forte au service mène au score mais la Malgache Mialy Ranaivo a toujours réussi à recoller à 1-1, 2-2, 3-3 puis 4-4. Puisque la victoire a déjà choisi son camp, Mialy Ranaivo a réussi un break pour mener 5-4. À son service pour le gain du match et synonyme d’une médaille d’or, la Malgache s’est imposée en 2 sets, 6/3 6/4. « Remporter la médaille d’or pour Madagascar a été une grande joie et une grande fierté pour moi. Je suis très contente d’apporter ma part de brique et je dédie cette victoire à tous les membres de l’équipe de l’Akomba », confie Mialy Ranaivo.