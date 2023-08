RISQUE D’EFFONDREMENT – La digue d’Ikopa menacée

En danger. Des habitants au bord du fleuve d’Ikopa à Andohatapenaka II sont sur leur garde. Ils appréhendent l’effondrement de la digue. Ils pointent du doigt l’extraction de sable dans ce fleuve, comme à l’origine du problème. « Les pêcheurs de sable creusent le fond du fleuve. Notre quartier va s’effondrer s’ils continuent ainsi », lance Achille Rafanomezantsoa, une habitante de la digue d’Ikopa, du côté d’Andohatapenaka II, hier. Les habitants ont installé des murs de soutènement pour protéger la digue. Quel­ques maisons sont déjà fissurées. « Nos murs ont commencé à se lézarder, en 2020. Et cela continue », enchaine Achille Rafanomezantsoa. Un spécialiste en hy­draulique affirme que le risque est réel. Cette extraction de sable accentuerait le risque d’effondrement des berges déjà fragilisées par de nombreuses constructions illicites. « La construction sur les digues est formellement interdite. Malheureusement, les autorités n’interviennent pas et laissent faire », note cet hydraulicien. Michel Rakotomanana, chef secteur dans le fokontany d’Andohatapenaka II admet que les maisons sur cette digue n’ont pas de permis de construire. Les habitants pensent, pourtant, avoir le droit d’y vivre. « Nos grands-parents se sont installés ici il y a une décennie. C’est ici que nos parents sont nés, et nous payons des impôts. Si nous n’étions pas en règle, nous n’auront pas eu accès à l’électricité et à des infrastructures d’assainissement », assènent-ils. Le directeur général de l’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa) indique que la démolition des maisons sur les digues à Andohatapenaka est déjà prévue dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience (Produir). « Six cent maisons sont concernées par l’expropriation. Certains ménages seront relogés dans un site de relocalisation, en cours de construction et d’autres seront indemnisés. Cette décision est pour leur protection, avant tout. En cas de rupture de la digue, ils ne seront pas protégés », prévient-il.