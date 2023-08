PRÉSIDENTIELLE – Paraina Auguste dépose sa candidature

Dossiers complets ! Bien qu’il soit le troisième à déposer sa candidature à la Haute Cour Consti­tutionnelle (HCC), Paraina auguste, président du parti « Tsara tahafina » est le premier à avoir déposé les dossiers complets à Ambohidahy. Arrivé avec les membres du parti et quelques partisans à 11 heures tapantes, il dépose ses dossiers avec la conviction d’être un modèle pour les autres candidats et aux yeux du peuple. Selon lui, il n’a pas eu de difficulté pour réunir les pièces à fournir contrairement à d’autres qui ont eu des problèmes surtout avec les paperasses liées au fisc. Il soutient que ces diffi­cultés viennent du fait que plusieurs candidats sont en simultané politiciens et entrepreneurs. « De notre coté, je n’ai pas eu de difficulté pour réunir les pièces à fournir, même la situation fiscale vu que je suis un fonctionnaire retraité, il a été facile de remonter mes avoirs et mes impôts. Par contre, le problème rencontré par certains candidats est lié au fait qu’ils sont à la fois entrepreneurs et politiciens, c’est ce qui alourdit la procédure pour certaines pièces » soutient-il hier à Ambohidahy. Avec ce dépôt de dossier de candidature, Paraina auguste et le parti « Tsara tahafina » réitère leur volonté de briguer la magistrature suprême. « Je crois que Paraina Auguste est le seul jusqu’à présent à avoir réussi à compléter à 100% les dossiers exigés par la loi. Il est aussi le seul à avoir déjà payé la caution de 200 millions d’ariary », déclare Joasy Eléonore, responsable du parti.