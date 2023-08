PARA NATATION – Myaha s’offre une médaille d’or

La Grande île s’empare d’une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze en compétition para natation. C’est une des disciplines au programme des Jeux des îles de l’océan Indien dédiée aux athlètes déficients intellectuel, auditif ou physique. Un seul style de nage est au programme de la para nation qu’est l’épreuve de 50m nage libre. Madagascar a bel et bien répondu présent à la compétition qui s’est déroulée, en marge de celle pour les valides, à la piscine chauffée de la CNaPS à Vontovorona. La dernière journée d’hier a été dédiée aux athlètes ayant un handicap physique à l’issue de laquelle Madagascar a ravi deux médailles dont une en or. L’unique médaille d‘or de la para natation a été signée Bon Temps Avizara Vallerisyna Myaha, à sa toute première participation à une compétition internationale. Agée de 17 ans, la nageuse du club Le Dauphin à Mahajanga a pratiqué la natation depuis 2019. La même année, elle a remporté son premier titre de cham-pionne de Madagascar à Toamasina. «J’ambitionne d’exceller dans d’autres compétitions internationales de plus haut niveau», confie la médaillée d’or. Chez les garçons, Alain José Rakotondramamy décroche la médaille d’argent. Lors de la première journée de compétition, Fanovosoa Alexandra Randrinalifera s’est offert la première médaille malgache en décrochant l’argent pour les nageurs à handicap intellectuel. Et lors de la deuxième journée, Jaquelin Rajaobelina a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des déficients auditifs.