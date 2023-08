NATATION – Holy Antsa actualise un vieux record de Bako

Bonne opération. Outre les trois médailles d’or signées Jonathan Raharvel, les cinq jours de compétition marathon à Vontovorona ont été aussi marqués par l’actualisation de nombreux records nationaux et des meilleures performances. Il n’y avait pas de podium, certes, hier, mais la nageuse de Managing, Holy Antsa Rabejaona, a réalisé un exploit historique en battant le vieux record de 36 ans de Bako Ratsifandrihamanana en 50 m nage libre. L’ancienne pensionnaire du centre de la Fina a même actualisé ce record à deux reprises, lors de sa série dans la matinée (27 :70), puis lors de la finale dans l’après-midi. Le nouveau temps est de 27 :35 contre celui de 27 :99 qui date de 1987. «J’attendais ce moment depuis longtemps. J’en suis très contente. J’ai dû m’entrainer très dur pour en arriver là», se réjouit Holy Antsa. Elle a déjà amélioré un autre record en 100 m nage libre il y a quelques jours. «Mon prochain objectif est de décrocher le ticket olympique des JO de Paris 2024», poursuit-elle. Une pluie de records battus a été enregistrés durant ces Jeux des îles. Jonathan en a actualisé deux en 50 m brasse (28 :68) et en 100 m brasse (1 :03 :53) qui sont également des nouveaux records des Jeux. Holy Antsa en a battu deux en 50 m papillon (28 :91) et en 50 m nage libre (27 :35). Les jeunes ont eux aussi brillé. Baritiana Andriampeno­manana a actualisé trois records, en 400 m quatre nages (4 :23 :41), en 1 500 m nage libre (17 :51 :80) et en 800 m nage libre (9 :25 :70). Et Tendry Tiavina a amélioré l’ancien temps en 200 m quatre nages (2 :21 :69). Huit meilleures performances ont été aussi actualisées durant cette XIe édition des Jeux.