LUTTE – Antonio et Elvis en or

Les lutteurs malgaches ont ajouté deux médailles d’or lors de la deuxième journée d‘hier à Ankorondrano. La compétition a été dominée par les Mauriciens et les Réunionnais.

Moins performants que les filles. Les lutteurs de la Grande île n’ont engrangé que deux médailles d ‘or sur les dix en jeu, hier, lors de la deuxième journée de compétition de lutte au gymnase d’Ankorondrano. Ils ont plutôt assuré dans les catégories des lourds. Le multiple champion national, Herinirina Antonio Andriamalala remporte l’or des -86 kg. En formule triangulaire, il a battu le Mauricien Jean Frédéric Marianne au premier combat avant de s’imposer contre le Réunionnais Emmanuel Robert. «Combattre le Réunionnais a été très compliqué car il est plus grand que moi. Heureuse­ment que j’ai pu trouver en cours de combat la tactique pour le faire tomber. J’ai déjà combattu contre le Mauricien au dernier championnat d‘Afrique en Tunisie», souligne Antonio, fils des grands champions des années 2000, Bernard Andrianirina et Josiane Soloniaina, médaillée de bronze des Jeux Africains d’Abuja en 2003. La deuxième médaille d’or a été signée Elvis Edward Rakotoarisoa, engagé dans la catégorie des -125 kg. Il a lui aussi enregistré deux victoires en combat triangulaire. Sept autres Malgaches perdent en finale et se sont contentés de la médaille d’argent. Chez les -57 kg, Bienvenu Andriamalala s’est incliné en finale devant le Mauricien John Kenneth Léopold. Julien Hervé Randriarimalala s’est incliné face au Comorien Latuf Madi dans la catégorie -61 kg.

Domination

Faly Hery Sedra Randria­nantoandro n’a pas fait le poids face au Comorien Yanissa Madi chez les -65 kg. Todisoa François Rakotonan­toandro perd contre le Réunionnais Valentin Damour (70 kg), Aimé Mbolalalaina, médaillé des Jeux de la Francophonie cède la victoire contre le Réunion­nais Veda Tao Elamri (74 kg), Totiana Rinho Razafinjato contre le Réunion­nais Jonah Sevahy (79 kg) et Mitantsoa Randriamiarisoa contre le Mauricien Ismaël Ravina (97 kg). Outre les deux médailles d’or et les sept d’argent, Madagascar a aussi ravi une de bronze, signé Rivo Daniel Faralovatahiry (92 kg). La compétition individuelle d’hier, réservée aux garçons, a été dominée par Maurice et La Réunion qui ont réalisé un triplé chacun. À l’issue des deux premières journées, Madagascar conserve la première place provisoire au classement avec, au compteur, huit médailles d’or sur les vingt en jeu. Place, ce jeudi, aux épreuves par équipe.