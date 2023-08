JEUX DES ÎLES – Les artisans reprennent leur souffle

Une situation positive. Les Jeux des îles offrent une chance pour les vendeurs d’arts malgaches. Le marché de l’artisanat malgache connaît une embellie. Depuis des lustres, les artisans n’ont pas vendu autant, leur joie a été merveilleuse pendant ces Jeux des îles. » Beaucoup d’étrangers achètent nos produits en grande quantité en ce moment. C’est une grande satisfaction de leur montrer ce qu’on est capable de produire », clame une vendeuse d’ Antaninarenina. Des visiteurs viennent en groupe pour acheter des produits totalement malgaches en guise de souvenirs de leur passage à Madagas­car. Des goodies en bois et en pierre précieuse, des sacs en raphia ainsi que des portefeuilles en peau d’animaux sont en quantité chez les vendeurs. Les ventes se multiplient, contrairement à l’habitude. Les participants aux Jeux des îles comptent le plus de clients. Les artisans sont au taquet avec les demandes des acheteurs. » Ils nous ont commandé jusqu’à 30 pièces de nos porte-clés », sourit un autre vendeur. Ces goodies sont à petits prix et les participants les demandent en quantité pour les partager en famille. Par rapport aux prix pour les acheteurs locaux, une faible différence a été apportée. » Depuis toujours, le prix n’est jamais le même pour les locaux et les étrangers », rapporte un autre artisan.

Créativité

Pour cette occasion, nous avons fixé un prix de près de 40 % de plus pour les étrangers. Les vendeurs ont tant attendu ce moment et ils disent être prêts depuis plusieurs jours au niveau de leurs productions. « Ces acheteurs apprécient également notre créativité. Nous souhaitons des occasions comme celle-ci pour augmenter nos revenus », plaide la vendeuse dans ses propos. Les vendeurs reprennent leur souffle, surtout qu’on approche de la rentrée scolaire des enfants qui est pour la semaine prochaine..