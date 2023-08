HIRA GASY – Tojonirina Ranaivonantenaina assume la direction

En réponse au décès du regretté Rochel Rasamimanana, dit « Rapetit, » les membres du bureau de la Fédération Nationale de Mpihira Gasy (FNMG) ont uni leurs voix pour nommer Tojonirina Fanomezantsoa Ranaivonantenaina, président de transition. Cette nomination vise à assurer une direction stable à l’organisation, jusqu’à l’élection prévue pour janvier 2024. « Ce processus de transition vise à maintenir la continuité et la dynamique de la FNMG. Il est à noter également que les membres de la Fédération sont en droit de participer au processus électoral. Chaque année, au mois de janvier, les artistes et les membres de la FNMG se rassemblent pour leur réunion annuelle nationale. Tous les membres artistes ont la possibilité de se porter candidats pour occuper le poste de président, mais c’est lors de cette réunion de janvier que deux représentants de chaque troupe auront l’opportunité de participer au vote », souligne Tojonirina Fanomezantsoa Ranaivo-nantenaina, le nouveau président provisoire de la Fédération. La FNMG, qui compte cinquante-et-une troupes, joue un rôle crucial dans la préservation et la promotion de cette forme culturelle de musique traditionnelle. Le mandat présidentiel au sein de cette Fédération s’étend sur une durée de quatre ans, assurant ainsi une période de stabilité pour la continuité de ses actions et projets. Suite au décès de Rapetit, le ministère de la Communication et de la culture (MCC) a décidé de renommer le lieu emblématique « Kianjan’ny Hira Gasy », en « Kianja Rapetit. » Ce changement de nom vise à rendre hommage à la mémoire du président décédé, en reconnaissance à sa contribution exceptionnelle au monde du hira gasy. « Kianja Rapetit ou Kianja Rochel Rasamimanana est une manière pour les générations futures de se souvenir de l’héritage culturel laissé par Rapetit. Ce géant a joué un rôle central dans la FNMG pendant deux décennies, succédant à Ramilson Besigara », explique Lalatiana Rakotondrazafy, la ministre. Chaque dimanche, ce nouvel espace accueillera deux troupes de mpihira gasy, un rappel vivant de la richesse de cette tradition musicale. Pour honorer la mémoire de Rapetit, une minute de silence sera observée ce dimanche avant le début des spectacles de Rasolofoson Antsirabe et Sahondrafinina Standard Tsiroanomandidy.