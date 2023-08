Conseil ŒCUMÉNIQUE – Des partis misent sur le FFKM

Le congrès national du FFKM se poursuit à Mandrimena par la rencontre avec les partis politiques. Ces derniers espèrent la prise de responsabilités du FFKM.

La deuxième journée du congrès national du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) est marquée par la rencontre entre les partis politiques, les candidats à l’élection présidentielle et les responsables de cette entité. Les politiciens ont répondu présent et ont tous émis des rapports et des recommandations aux quatre chefs d’Églises du FFKM à l’ISTS Mandrimena. Tout le monde a eu droit à la parole mais les journalistes ont été mis à l’écart pendant cette rencontre qui s’est tenue à huis clos. Les partis politiques présents à la rencontre cherchaient à obtenir l’aide du FFKM concernant les incertitudes qui planent sur la tenue des prochaines échéances électorales et concernant la crédibilité des institutions de préparation et d’organisation des élections comme la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Pour le secrétaire national du HVM, Rivo Rakotovao, son parti est prêt pour les élections mais ils ne veut pas d’élections mal préparées qui pourraient entrainer des perturbations.

Revendications

Il prend l’exemple de plusieurs pays africains qui n’ont pas bien préparé les élections et cela a abouti à des prises de pouvoir dans les rues ou par la force. Il déplore aussi l’absence de la neutralité de l’administration qui est pourtant un pilier de la tenue des élections. Tahina Razafinjoelina, président du parti « Tia tanindrazana » se plaint des entraves contre lui pour la préparation de la campagne électorale surtout avec son héli­coptère qui est cloué au sol faute d’accréditation de l’Aviation civile de Madagascar. Pourtant, la demande a été faite le 13 août dernier. Les partis politiques attendent donc la prise de responsabilités du FFKM à travers le « Andrimaso FFKM » qui sera un des observateurs de l’élection présidentielle. Les entités politiques se disent quand même satisfaites de la rencontre avec le conseil œcuménique et espèrent que les incertitudes liées aux élections soient balayées avant la présidentielle, quitte à reporter les dates du scrutin.