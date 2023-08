CONFÉRENCE RÉGIONALE – Pour une bonne pratique des processus électoraux

Dans le cadre du projet Gouvernance, paix et stabilité (GPS), la commission de l’océan Indien organise une conférence régionale les 30, 31 août et 1er septembre au Radisson Blu Ambodivona. Cette conférence vise, dans un premier temps, à former les acteurs électoraux autour des standards internationaux et régionaux des élections et à partager les leçons apprises autour de l’organisation des processus électoraux dans la région. La rencontre voit la participation des organes de gestion électorale, des partis politiques, des organisations de régulation et de formation des médias et des organisations internationales. Le but ultime de cette conférence régionale est de favoriser les bonnes pratiques pour la paix et la stabilité dans l’organisation des processus électoraux. Cette rencontre réunit des institutions et organes électoraux des pays situés dans l’océan Indien, dont la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar. Des représentants de l’état, des parlementaires ainsi que des partis politiques ont également assisté à cette première journée. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le professeur Vêlayoudom Marimoutou, secrétaire général de la COI, Mohammad Irfan Abdool Rahman, président du Réseau électoral de l’océan Indien (REOI) et président de la commission électorale de l’île Maurice et Dama Andrianarisedo, président de la CENI.