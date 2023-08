ATHLÉTISME – Sidonie Fiadanantsoa domine le 100 m haies

La XIe édition des JIOI 2023, qui se joue actuellement à Madagascar, entre actuellement dans son sixième jour de compétition. L’athlétisme parmi les disciplines pourvoyeuses de médailles d’or entame sa deuxième journée de compétition sur la piste en tartan du stade d’Alarobia. En finale directe de la distance de 100 m haies féminin, Sidonie Fiadanantsoa s’est adjugée le titre en bouclant la distance en 13.14. Sa concurrente directe a été la Réunionnaise Esther Condé-Turpin qui a gagné la médaille d’argent dans un temps de 13.17. La médaille de bronze est revenue à la Malgache Estella Ravololo­mihanta qui a couru la distance en 14.65. Partie sur le couloir numéro 2, Sidonie Fiadanan­tsoa, très réduite physiquement après son malaise il y a deux jours, n’a pas failli à sa mission, celle de confirmer son titre de championne aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa au mois de juillet, en gagnant la médaille d’or des JIOI 2023. « Actuellement je suis déjà en forme. Mais à cause de mon intoxication alimentaire, j’ai perdu 2 kg en poids. Mais je suis une battante qui a un objectif précis : briller à la maison pour le bonheur de ma famille et pour l’honneur de Madagascar », confie la lauréate du jour. Par rapport au record des Jeux établi par Rosa Rakoto­zafy en 1998 à La Réunion qui a été de 13.32, le temps de 13.14 réalisé par Sidonie Fiadanantsoa est un nouveau record qui mérite d’être soulevé. « Je suis très contente car c’est une opportunité qui ne se joue pas tous les jours. Je suis la championne en titre de l’année 2019 à Maurice, donc j’ai bien défendu mon titre et je suis née pour être championne, et la mission est accomplie ».