Spectacle – Rajery revient avec son mini-opéra « Hazo Aina »

Un concept inédit, laissant la part belle sur scène à la jeune génération. « Hazo Aina » comme il s’intitule est un projet de spectacle musical qui promeut des valeurs écologiques pour un public de tous horizons. Porté essentiellement par le chanteur, auteur, compositeur et musicien émérite qu’est Germain Randrianarisoa, plus communément reconnu par son nom de scène Rajery, ce spectacle est à découvrir exclusivement sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ce 11 septembre à 15h.

« Hazo Aina » est un projet artistique d’envergure de sa part, Rajery le décrivant comme un opéra contemporain qu’il se plaira à sublimer d’un répertoire garni par ces mélodies du terroir qui ont forgé sa renommée. Pour l’occasion, cet illustre « mpamaliha » qu’il est, comprenez par là un joueu de valiha, s’entourera principalement d’une pléiade de jeunes interprètes à ses côtés. Tous sont de jeunes artistes que Rajery a pris sous son aile, à savoir les Zaza Kanto, Tahina Carine et Jacquis Randria. Un événement inédit à apprécier sur les planches de l’IFM Analakely donc, « Hazo Aina » ou l’arbre de vie dans la langue de Molière sera gratuit au public.

« Pour l’environnement »

«Hazo Aina » scande ainsi un message important pour la préservation de notre environnement face à sa dégradation générale dans la Grande île. Les dégâts du changement climatique sont de plus en plus importants et affectent le monde entier. Madagascar n’est pas en reste, les cours d’eau s’assèchent, les surfaces des forêts primaires diminuent chaque année, les espèces endémiques sont de plus en plus en danger. Autant de conséquences qu’ils pointeront ainsi du doigt à travers les compositions de ce « Hazo Aina » sur la scène de l’IFM Analakely. « À travers ce projet, nous relatons et sensibilisons sur les dangers de ce bouleversement sur la grande île. On invite également des enfants à participer au projet pour les sensibiliser dès leur plus jeune âge à connaître leur pays et ses richesses, afin qu’ils en prennent soin et qu’ils ne soient pas des touristes sur leur propre terre, et pour que plus tard, ils deviennent les messagers de cette cause auprès de leurs semblables » souligne Rajery. Rendez-vous est ainsi donné pour que ces artistes et le public puissent communier ensemble à travers ce message fédérateur.