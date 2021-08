Société Kraoma : Trente-cinq salariés mis à la porte sans préavis

Le 17 août 2021, trente cinq employés de la société Kraoma à Brieville reçoivent chacun une lettre de licenciement, sans préavis. « Les enveloppes contenant les lettres ont été ouvertes sous nos yeux et ont été photocopiées d’avance par les personnes mandatées par la direction générale. En bas de chaque lettre photocopiée, il est écrit « lu et approuvé l» précédant un espace pour la signature. Ils nous ont dit qu’il fallait signer en bas de cette mention « lu et approuvé » sans quoi, la lettre officielle non photocopiée ne nous serait pas remise » raconte un salarié.

Le motif évoqué était: « Trouble au bon fonctionnement de l’entreprise depuis 2019 plongeant la société dans une crise socio-économique sans précédent , abandon de poste du 5 juillet au 23 juillet 2021 ». Personne n’aurait accepté de signer les lettres photocopiées et les mandataires ont ainsi affiché une liste de ces trente-cinq personnes licenciées. « Je tiens à préciser que nous sommes entrés dans une grève illimitée depuis 2020 et que la situation est en phase d’arbitrage au niveau de l’inspection du travail. Cet abandon de poste cité dans la lettre n’a pas lieu d’être » ajoute la source à Brieville. Une note a été sortie le 29 juin par la direction générale obligeant les employés à assister à une réunion de « répartition des tâches car des petites activités allaient reprendre ».

Premier ministre

« Lors de cette réunion, on nous a précisé de ne pas revendiquer des salaires non payés. Ceux qui s’aventureraient à une quelconque revendication seraient licenciés. À la fin du mois de juillet, ceux qui ont travaillé à faire du gardiennage des matériels ou ceux qui avaient pour tâche de ramasser à la main du chrome épars dans les décharges, de petites activités, ont reçu des salaires allant de 8000 et 50 000 ariary au maximum. Le motif évoqué est l’absence prolongée et l’abandon de poste » poursuit le salarié licencié.

Ceux qui sont indiqués comme absents ou en abandon de poste entre le 5 et 23 juillet ont été licenciés, mais il y a parmi ceux qui ont travaillé sans un seul jour d’absence mais mis à la porte tout de même. La direction générale n’a pas demandé l’aval des délégués du personnel avant de prendre la décision de licencier les trente-cinq personnes.

La situation de la société d’exploitation de chrome n’est pas prête de se dénouer. Une rencontre a eu lieu hier entre le Premier ministre, intérim chargé du département des Mines et des ressources stratégiques, Christian Ntsay, et le personnel de la société Kraoma. « Nous sommes ravis qu’il nous ait entendus. Nous lui avons proposé ce que nous avions déjà proposé depuis toujours, de redémarrer la société avec les moyens du bord. Ce qui est faisable » témoigne un cadre de la société ayant assisté à cette rencontre.