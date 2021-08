Plan de relance – Des bénéficiaires soulèvent une mise à profit

Un chuchotement a été entendu parmi les bénéficiaires du programme d’aide « Ankohonana Miarina » initié par le gouvernement, depuis dimanche soir, dans un quartier du quatrième arrondissement. Le plan de relance dure six mois. Il cible les couches défavorisées et les aide à braver les séquelles de la crise sanitaire. Une allocation mensuelle de cinquante mille ariary est octroyée à chaque famille concernée. Des bénéficiaires soulèvent maintenant une prétendue mise à profit. D’après eux, leur chef fokontany a rencontré leurs « reny mavitrika » ou mères actives, leurs responsables dans le programme. Trop lourd.

« Ils ont décidé dans leurs débats que chacun de nous cotisera cinq cents ariary, chaque jour, pendant trente et une semaines. C’est trop lourd pour nous. Nous avons proposé deux cents ariary mais ils ont refusé. Et puis, on doit encore payer trente mille ariary pour les reny mavitrika », explique une vendeuse de café. « Non, l’idée ne vient pas de nous. Le programme n’en prévoit pas non plus, mais ces gens-là forment une petite communauté et ont leur propre organisation que nous ignorons. Nous ne promouvons ni n’organisons guère cela », assène Jaona Andrianantenaina, directeur général du Fonds d’intervention pour le développement (FID), organisme chargé du programme. Interrogées, les mères actives affirment une action sociale entre bénéficiaires. « Les cinq cents ariary collectés quotidiennement seront donnés aux membres. Ils vont les percevoir l’un après l’autre. La démarche consiste en fait à se soutenir », avancent-elles.