Mahamasina – Ruée vers les tickets pour le match du Barea

Les personnes en tête de la longue file d’attente pour le ticket gratuit pour l’inauguration du stade Barea à Mahamasina et le match éliminatoire de la coupe du monde, opposant le Bénin à Madagascar, ont dormi dans les rues de Mahamasina, dans la nuit du vendredi au samedi. « Nous sommes ici, depuis hier après-midi. Nous voulons à tout prix avoir ce ticket pour regarder le match », déclare un groupe de jeunes hommes, samedi.

D’autres arrivaient la nuit. « Nous sommes arrivés vers 2 heures du matin. Il y avait déjà du monde devant nous, à notre arrivée », indique une mère de famille, accompagnée par ses enfants et ses sœurs. Dans le rang, dont la tête était devant le stade et la queue, près du Gerb’or à Mahama­sina, vers 10 heures du matin, samedi, on voyait des personnes de tous âges, des hommes, des femmes, des jeunes et même des enfants, portant des vêtements chauds.

Ils détenaient une carte d’identité nationale ou une simple carte d’identité, en main. La présentation d’une pièce justificative est exigée pour les personnes qui veulent avoir le ticket, afin de digitaliser l’identité du correspondant à chaque ticket. Certains venaient de loin.

On y croit

Ces personnes ont enduré le froid, la faim, pour avoir le billet. « C’est important pour nous, ce match. On ne veut pas le rater! », indique Myriam, une mère de famille. Le fait que la Confédération Africaine de football (CAF) n’ait pas autorisé la présence de spectateurs pendant ce match éliminatoire, ne semble pas avoir démotivé les fans du Barea.

Hier, ils étaient encore nombreux à faire la queue pour avoir le ticket. « Nous y croyons! », indique Fenitra, un fan de l’équipe nationale. Les responsables ont prévenus les personnes qui ont récupéré les tickets qu’ils serviront à assister à l’inauguration du stade, si la CAF insiste sur un match à huis clos entre le Bénin et Mada­gascar.