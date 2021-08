Centre culturel – L’Ivokolo impulse l’Art oratoire, littéraire et musical

La découverte du centre culturel flambant neuf Ivokolo à Analakely ravive la scène culturelle. Un vivier pour les artistes, mais surtout un espace de créativité et de pédagogie culturelle et artistique nous ouvre ses portes.

Un pas de géant de la part du ministère de la Communication et de la Culture (MCC) dans le cadre de la promotion de l’art, ainsi que de la culture malgache. C’est ainsi que l’on peut aisément décrire la découverte ou plutôt la redécouverte de cet endroit exclusif de la capitale, qui prône désormais avec ferveur les valeurs de l’Art oratoire, littéraire et musical de la Grande île. Sans doute l’un des plus gros chantiers du ministère en question, ainsi que de l’État lui-même pour la valorisation de ce domaine à fort potentiel qu’est la culture. La rénovation du centre Ivokolo situé dans le centre-ville Analakely fut prometteuse.

Une promesse donc de la part des autorités, qui ce vendredi s’est bel et bien concrétisée pour le plus grand plaisir des acteurs culturels nationaux. Plus communément reconnu depuis plusieurs décennies comme étant le « Centre Malgache pour le Développement de la Lecture Publique et l’Animation Culturelle» (CEMDLAC), l’actuel centre culturel Ivokolo s’affirme maintenant comme un lieu propice à la découverte artistique, à l’épanouissement des artistes nationaux, mais surtout à la valorisation de notre identité culturelle.

Proposant ainsi divers cadres propices à la créativité et au talent des acteurs culturels de tous horizons, l’Ivokolo affiche aussi un fort potentiel pédagogique pour la compréhension de notre culture.

« Pour une culture fédératrice »

La ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriantongarivo d’affirmer « Il importe d’œuvrer ensemble pour l’épanouissement de notre culture à l’heure actuelle. Mais surtout de pouvoir pallier ce manque d’infrastructures propices à son développement pour les générations à venir. Cette initiative tend ainsi à combler ces vides pour qu’on puisse aller de l’avant main dans la main». D’une manière exclusive donc, l’Ivokolo Analakely brille désormais comme étant un véritable vivier pour tous les artistes qui pratiquent l’Art oratoire, la littérature et évidemment la musique. Cela se ressent dès nos premiers pas au cœur de ce centre culturel flambant neuf qui respire un vent de fraîcheur pour la scène artistique et culturelle nationale. Entre théâtre, galerie d’art et centre d’incubation, l’Ivokolo Analakely tend à fédérer tous les artistes. Niry Marie Michel Rakotondrabe, directeur général de l’Office national des arts et de la culture (OFNAC) affiche avec fierté la splendeur des lieux.

« Nous tenons à rendre hommage à l’art dans toute sa splendeur, mais par-dessus tout à ces illustres artistes malgaches qui, par leur talent, ont toujours affiché notre richesse culturelle. D’où cette grande salle de spectacle dédié à Charles Ravaloson, fervent promoteur du théâtre traditionnel malagasy et la galerie d’art dédié au maître de la peinture Roland Raparivo ». De même, une bibliothèque et une médiathèque des plus garnies aussi pour enrichir nos connaissances sur la culture s’y découvrent. Une grande librairie d’orientation d’un côté et le centre d’incubation culturel « Tosik’Art » pour les entrepreneurs culturels de l’autre.

« Entre de bonnes mains »

Le centre culturel Ivokolo tend ainsi à rehausser le théâtre autant que les disciplines artistiques en général à travers sa riche programmation. Que vous soyez comédiens de théâtre, peintres, poètes, musiciens, auteurs ou photographes, cet espace s’ouvre à vous pour que vous y exposiez votre talent au public, tout en vous enrichissant des connaissances que l’on y partage. En outre, étant rattaché à l’OFNAC, l’Ivokolo Analakely accueille également la Direction des Arts et de la Promotion Artistique, ainsi que le Fonds de ressources des Intérêts Culturels et du Patrimoine (Lovako). De quoi élargir encore plus ses compétences pour une meilleure appropriation des actions à entreprendre pour le développement de l’art et de la culture à Madagascar.