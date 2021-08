De quel droit la FMF s’est permise d’envoyer une demande d’autorisation pour mille cinq cents personnes alors que le ministère des Sports a déjà informé la FIFA et la CAF de l’inauguration du stade Barea et de la tenue du match Madagascar – Bénin avec l’utilisation de la moitié de la capacité du stade? s’est demandé le président de la République hier à Ivato. Une initiative qu’il a qualifiée de sabotage de la part de la FMF. Une accusation qui vise quelques membres de la FMF dont le comité exécutif est plus qu’hétérogène depuis le début.

A priori l’initiative prise par le secrétariat général de la FMF relève de son attribution élémentaire. Toutes les fédérations sont délégataires de pouvoir de l’État tout en étant indépendant. C’est cette situation hybride qui crée souvent un malentendu. Normalement les fédérations doivent être totalement indépendantes et autonomes et n’ont pas de compte à rendre à l’État mais il se trouve que les lois successives régissant le mouvement sportif ont voulu garder une main mise de l’État sur elles. Après les années révolutionnaires où les fédérations étaient supplantées par les Comités nationaux de coordination dirigés par des membres désignés par l’État, les mauvaises habitudes sont restées.

Les fédérations sont délégataires du pouvoir de l’État et doivent exécuter le programme national de développement du sport, qui n’a jamais existé. Mais la ou c’est incohérent c’est que l’État ne donne aucun moyen à ces fédérations mais demande souvent des comptes. Les membres des fédérations sont des bénévoles et ne sont soumis par conséquent à aucune obligation de résultat.

La fédération de football est la seule à être dotée de siège, de personnel et avoir un budget grâce à un soutien financier de la FIFA accordé sur présentation d’un programme audité tous les six mois. Aucune fédération n’a les moyens de financer le programme qu’elle concocte, de financer les déplacements internationaux, de financer des stages de regroupement des équipes nationales…

On se demande si ce lien qui lie les fédérations à l’État est un atout ou un handicap toujours est-il qu’il n’a pas du tout permis au sport de se développer. Depuis Ratsiraka, qui donnait son avion pour les déplacements internationaux du Club M, l’équipe nationale de football misait sur la générosité du président à défaut d’une vraie structure de développement. Pendant une certaine période la FMF assumait seule sa responsabilité sans un sou de l’État.

C’était une erreur de s’en prendre aux fédérations étant donné leur indépendance exigée par le contexte international. Le mieux c’est de les aider dans un cadre professionnel et désintéressé. La gloire par la suite, les lauriers et les médailles c’est forcément l’État, le pays, la nation, les dirigeants qui en tireront profit. Il faut laisser aux fédérations leur statut d’outil au service de l’État ou lieu de vouloir faire le travail à leur place et se perdre en cafardage. Si on arrive à cette harmonie, on aura résolu les querelles de clochers.