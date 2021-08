Année scolaire 2021-2022 – Nouvelles séries appliquées

La rentrée administrative, pour le personnel administratif, et la rentrée des enseignants imposées par le ministère de l’Éducation nationale les 16 et 23 août dernier pour le lycée pilote Philibert Tsiranana de Mahajanga, ont été décalées d’une semaine.

Elles ont été repoussées les lundi 23 dernier et hier lundi 30 août respectivement. Ce, à cause de la correction des copies d’examen au baccalauréat au centre de correction du Lycée Philibert Tsiranana.

Chaque année, en raison de cet examen officiel, la rentrée scolaire est compromise dans cet établisse­ment vu que c’est le centre unique de correction. Le début des cours sera repoussé au 6 septembre prochain au lieu du 1er septembre et la rentrée des élèves interviendra à partir du 1er pour les classes de 2nde, le 2 septembre pour les classes de 1ère e t le vendredi 3 septembre pour les classes de Terminale.

Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022, des innovations seront apportées dont le bulletin des notes des élèves qui sera converti en numérique. Restriction budgétaire et innovation technologique obligent !

« En ce qui concerne les examens trimestriels, ils sont maintenus pour les classes de Terminales uniquement. Les classes de Secondes et Premières, quant à elles, se contenteront des notes journalières par bimestre, durant les deux trimestres. Un examen final sera organisé pour le dernier trimestre de l’année scolaire », a déclaré l’adjoint du Proviseur du lycée.

Lycée d’expérimentation

Cette nouvelle organisation a été prise suite à la charge lourde supportée dans les dépenses des fournitures utilisées aux examens trimestriels chaque année.

« À cause de la pandémie Covid-19 en 2020, et la rentrée scolaire à zéro ariary, la caisse de l’école est en difficulté. Les factures de la Jirama restent encore à payer alors que l’Etat a supprimé l’engagement de dépenses d’une valeur de quatorze millions d’ariary, il y a quelques années. L’établis­sement vit ainsi une période difficile. Cette année, la participation des parents aux frais scolaires permettra d’acheter des matériels prioritaires pour la pédagogie dont une photocopieuse performante très utile pour l’enseignement. Les salaires des vacataires s’élèvent à soixante millions d’ariary », a précisé le Proviseur.

Par ailleurs, l’établissement est élu lycée d’expérimentation des nouvelles séries L, S et OSE. Les séries A, D et C sont supprimées.

« Des mesures strictes seront aussi appliquées concernant des élèves qui passent l’examen du baccalauréat dès la classe de 1ère. Chaque année, 70 à 80% des élèves de 1ère s’inscrivent à cet examen alors que les textes interdisent cette pratique », a averti le Chef d’établissement.