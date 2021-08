Aménagement fluvial – Le canal des Pangalanes désormais circulable

Voie rétablie. Les travaux de réhabilitation du canal des Pangalanes, long de 654 km, partant de Toamasina à Farafangana, touchent à leur fin. Ayant commencé en octobre 2019, les travaux ont surtout concerné le traitement des points noirs jusqu’au PK 430. Les dragages de fond ont été réalisés au PK 0+600 à 0+950, aux PK 4 à PK 4+400 et PK10+ 100 à Toamasina. Les mêmes travaux ont été opérés à Nosy Varika aux PK 313 et PK 325.

Les travaux de réhabilitation comprennent également les dragages des entrées Nord des Lacs Rasoabe et Rasoamasay, les dragages à l’embouchure du Mangoro au niveau de Mahanoro, à l’embouchure de Fanatara à Ambohitsara au sud de Nosy Varika et un autre au niveau du lac Rangazavaka au PK 398. Des plantes aquatiques au PK 19, ayant envahi le canal sur 6,5 km, ont été enlevées.

Au niveau de Masomeloka, une route de sable de 11 km a également été désensablée. Des plantations d’espèces végétales pour la protection des berges ont été réalisées notamment aux divers points de dragage.

Il y a eu par ailleurs des travaux d’enlèvement d’arbres, d’objets flottants et de pièges inutilisés pour poissons dans le lac Analampotsy à Nosy Varika. Sans oublier la réhabilitation de la maçonnerie de moellons sur la canal Lavahia au PK 123 et 133.

Ouverture

Seuls les travaux de dragage au-delà de Mananjary, précisément à Loholoka au PK 473, un des points noirs les plus importants, restent à achever. « Sept gares fluviales de nouvelle génération et treize embarcadères-débarcadères seront encore construites avec l’appui du projet Pôle intégré de croissance. L’APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) assure l’entretien régulier de cette route fluviale » souligne l’APMF.

Les mesures du canal sont désormais de 12,5 m de largeur et 1, 5 m en profondeur à marée basse et en période d’étiage. « Des bateaux de 40 t, de 40 m de long et de 4 m de large, avec un mètre de tirant d’eau et 4 m de tirant d’air, peuvent désormais emprunter le canal » ajoute l’APMF. Trois-cent trois bâtiments fluviaux circulent sur le canal des Pangalanes, ce qui représente 46 % de la flotte fluviale empruntant les huit fleuves les plus fréquentés de Madagascar. 537 mariniers travaillant sur les Pangalanes ont bénéficié d’un encadrement professionnel de la part de l’APMF.

La réhabilitation du canal vieux de 119 ans, dont trois entretiens seulement ont pu être réalisés depuis, accompagnée par des actions de réglementation, entraînera une dynamique économique des localités vivant de ce canal. « Ces travaux constituent un facteur de croissance et sécurisent les moyens de subsistance des populations qui vivent le long de ce canal » soutient l’APMF. Des vacanciers ont déjà pu s’aventurer sur cette route fluviale rétablie.