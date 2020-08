Zoonose y croire

S’il y a bien des moments où l’indigna­tion peut devenir unanime, c’est quand, sur les réseaux sociaux, circulent des ima­ges représentatives du meurtre perpétuel qu’on commet sur notre riche biodiversité. L’opprobre devient national, voire universel, quand il est adressé à ceux qui tuent les lémuriens ou les fosas. Mais la nature maltraitée se venge comme lorsque les rats, chassés de leur habitat naturel par les feux de brousse, se font justice en infligeant la peste à l’homme. La pandémie actuelle est un autre avatar de cette vendetta naturelle.

Tout aurait commencé par la chauve souris et le pangolin, une espèce menacée qui aurait été, selon la théorie la plus probable, l’hôte intermédiaire ayant transmis la Covid-19 à l’homme. Une genèse qui a, au moins, eu le mérite d’enrichir le vocabu­laire de beaucoup d’entre nous en pour­ voyant notre coffret lexical du terme « zoonose » qui est la transmission d’une maladie d’un animal vertébré à l’homme. C’est, pour ceux qui y croient, le karma à l’œuvre : l’homme abuse de son pouvoir en détruisant la nature, la nature punit l’homme.

La zoonose, un mot créé au XIXe siècle par le médecin allemand Rudolf Virchow, n’est donc pas un néologisme et son lien avec le braconnage ne date pas d’hier. Mais comme pour le cas des repas à base de viande de singe qui enclenchent les épidémies d’Ebola, les répliques, quelquefois meurtrières, de la nature ont du mal à dissuader le braconnage. Au contraire, il est même en hausse. Alors que le monde est confiné, les braconniers profitent de l’absence de touristes.

L’homme ne peut réfréner ses besoins vitaux et mercantiles qui passent, bien trop souvent, par la dégradation de la nature, lourd prix à payer pour avoir les animaux endémiques, les bois précieux, …qui alimentent les marchés noirs. La nature, qui est pourtant aussi notre habitat naturel, peut alors devenir, quand elle est affectée par les maladies que lui inocule l’homme, un milieu hostile où se fait le lit des épidémies.

Pour notre cas, Madagascar perd chaque année entre 50 000 et 100 000 ha de sa surface forestière. Les bombes à retardement que sont la déforestation et les braconnages menacent les écosystèmes et, résultat d’un effet domino qu’on peine à endiguer, mettent en péril toute la biosphère.

« Moi je veux bien admettre que nous sommes peut-être des survivants d’une époque révolue, et que le poids des réalités ignobles nous fera bientôt disparaître de la planète, un peu comme les éléphants, tenez » écrivait Romain Garry dans son roman écologique Les Racines du ciel (1956), récit du combat que mène Morel, le protagoniste de l’histoire, pour la défense des éléphants massacrés par les auto­-chtones africains et les colons blancs.

Dans un article où il s’exprimait sur la crise de la vache folle, Claude Lévi-Strauss soutenait qu’il existe une «solidarité première entre toutes les formes de vie. » Les zoono­ses, en transmettant une maladie d’un autre animal à l’homme, confirment cette communauté de tous les êtres vivants. Une interdépendance qui devrait nous conscientiser sur nos devoirs envers la nature.