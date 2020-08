Vols régionaux – Les tests Covid à la charge des passagers

Coûteux. Avec la reprise des vols régionaux, la compagnie Tsaradia annonce les couleurs. En plus du billet, les passagers devront dépenser des frais pour les mesures de sécurité santé. « La direction de la compagnie rappelle l’importance de respecter scrupuleusement les dispositions exceptionnelles mises en place dans chaque étape du voyage, telles que le port de masque, le respect de la distanciation sociale, l’utilisation du gel hydroalcoolique, la prise de la température et le passage dans un tunnel désinfectant au départ et à l’arrivée d’Anta­nanarivo » expliquent les responsables de la compagnie dans une communication officielle en date du week-end dernier.

En effet, selon les directives des autorités, tout passager au départ et à l’arrivée à Antananarivo doit effectuer obligatoirement un test PCR au plus tôt 72 heures avant le vol. « Le test sera à la charge de ce dernier. Un autre test PCR sera également un impératif pour tout passager en provenance des provinces vers Antanana­rivo-Ivato. Un auto-confinement est exigé en attendant le résultat qui est mis à la disposition du passager par les entités compétentes dans un délai de 24 heures » rajoute la compagnie aérienne.