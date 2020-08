Volleyball – Euro U19 : Les Bleues échouent à la porte de la finale

Clap de fin pour l’équipe de France. Rêve brisé, les deux volleyeuses tricolores d’origine malgache, Leia Ratahiry et Hope Rakotozafy tombent après le pic.

Les équipes dauphines surprennent les leaders de chaque groupe au Final four du championnat d’Europe catégorie U19 filles. Après un parcours sans faute en phase de poule, l’équipe de France junior, leader du groupe II, s’est inclinée ce samedi soir à Zenica en Bosnie Herzé­govine devant la Serbie par un set contre trois (25/23, 15/25, 20/25, 14/25), à l’issue d’une rencontre qui a duré une heure et 29 minutes.

Les Tricolores juniors ont pourtant bien entamé le match et ont arraché de justesse le premier set, 25/23. Plus fortes physiquement et tactiquement, les Serbes se sont imposées sèchement lors de trois autres manches. Dans l’histoire du cham­pionnat d’Europe U19 filles, la France s’est toujours pliée devant la Serbie pour ne citer que lors des éditions 2018, 2014 et 2012.

En phase éliminatoire, la formation française avait pourtant brillé avec ses trois victoires en trois matches, notamment contre le pays hôte de la phase de groupe II, la Croatie (3-2), la Bulgarie (3-0) et la Turquie (3-1). Avec deux victoires et une défaite, les Turques terminent en seconde place derrière les Tricolores juniors et valident elles aussi le ticket pour le Final four.

Surprise

De son côté, la Turquie crée la surprise en demi-finale en s’imposant 3 sets à 1 face la Biélorussie, leader du groupe I. Cette dernière remporte le premier set (25/21) avant de céder les trois autres à la l’équipe turque (25/17 25/22 26/24).

La Biélorussie occupait le pôle position du classement final après les éliminatoires du groupe I avec au compteur quatre matches et quatre victoires. Durant les cinq journées de la phase de poule, les Biélorusses ont écarté les équipes de la Bosnie Herzégovine (3-0), Pologne (3-2), Slovaquie (3-1) et de la Serbie (3-2).

Hier soir, Leia Ratahiry attaquante-réceptionneuse de Grenoble Volley UC et Hope Rakotozafy libéro de l’Union sportive Villejuif à Toulouse, sous le maillot de l’équipe de France ont joué leur dernier match de l’Euro U19F version 2020 en terre bosniaque face aux Biélo­russes. Cette rencontre compte pour le match de classement pour la troisième place, suivie du choc final entre la Turquie et la Serbie, hier tard dans la soirée.