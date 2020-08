Traitement de la covid-19 – Le coronavirus tue quatre malades supplémentaires

Quatre malades en situation de comorbidité meurent du coronavirus. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana lance un appel à la vigilance par rapport à ce qu’elle qualifie de situation changeante.

Les dernières quarante huit heures sont marquées par quatre cas de décès liés au coronavirus dont trois révélés hier et un signalé la veille. « Vendredi après-midi à 14 heures, un malade de 43 ans a rendu son dernier souffle ayant été porteur du coronavirus. La pandémie a coûté la vie maintenant à huit personnes dans la région tandis que dix-neuf malades restent hospitalisés dont onze en état grave », rapporte un responsable de la lutte contre le coronavirus dans la région Matsiatra-Ambony. Ce cas de décès figure parmi les trois annoncés samedi. Vingt contaminés suivent du traitement à domicile dans cette région où des contaminés sont également pris en charge à l’hôpital de la ville de Fianarantsoa, pour un suivi médical intensifié.

À Antananarivo où un cas supplémentaire de décès vient d’être rapporté hier après celui de samedi, trente-cinq patients en état grave sont recensés. Parmi soixante nouveaux cas positifs détectés samedi, trente-et un sont localisés dans la région Analamanga selon les précisions de la Pr Hanta Marie Danielle Volololontiana. Hier, cette porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus a expressément parlé de « situation changeante ». Elle a appelé à la prudence en soulignant que « revivre confiné pour une durée interminable sera impossible ». Le nombre important de malades en état grave et la reprise quotidienne de l’apparition de cas de décès liés au coronavirus semble justifier la mise en garde de la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Toujours d’après elle, « il faut penser à mieux protéger les personnes à risque ».

Tournure de situation ?

« Il faut tenir compte du changement continuel de la situation », avertit la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Tandis que treize mille huit cent deux guéris sont totalisés jusque-là, une hausse du nombre de morts est remarquée. « Trois personnes sont décédées dans la ville jeudi, une autre vendredi et puis samedi, un patient âgé de 62 ans meurt. Au total, dix cas de décès sont répertoriés à l’échelle régionale dont huit à Antsiranana », indique Jean Luc Désiré Djavojozara, maire d’Antsiranana, chef-lieu de la région Diana où un cas de décès a été officiellement déclaré hier à la télévision nationale. Dans cette partie septentrionale de l’île, Sava, la région voisine de Diana, connaît une flambée de la contamination. D’après Judicael Ramangalaza, maire de Sambava, chef-lieu de la région Sava, « Le coronavirus a fait plus d’une cinquantaine de contaminés. La campagne de la vanille s’en retrouve compromise car cette denrée requiert une manipulation minutieuse avec les mains et le sens de l’odorat. Un cas de décès lié au corona­virus remonte à dix jours ». Jusqu’à hier, cent quatre-vingt-onze décès liés au coronavirus sont totalisés et huit-cent quarante-sept contaminés sont en traitement dont cinquante-trois malades en état grave. Pour hier, il y a eu cinquante-deux guéris et également cinquante-deux nouveaux cas. Dans ce climat délétère où le pays avance rapidement vers la reprise de toutes les activités économiques et administratives, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana parle d’un « taux de guérison de 95% ».