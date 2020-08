Peugeot 208 rally cup – 208 CV entre les mains d’Hugo

Avant le début de la 208 Rally Cup, zoom sur la Peugeot 208 Rally 4 d’Hugo Louvel. Une machine équipée d’un moteur 1,2L PureTech, qui développe une puissance de 208 CV.

DIFFICILE de rester indifférent devant le potentiel de la Peugeot 208 Rally 4 d’Hugo Louvel et Alexandre Vida. Voiture avec laquelle ils disputeront la Peugeot 208 Rally Cup, à partir de cette semaine.

La marque française a réalisé un travail remarquable au niveau de la motorisation. Exit le quatre-cylindres 1.6 L, qui développait une puissance de 175 cv. La Lionne est désormais équipée d’un trois-cylindres DOHC 1,2 L PureTech, qui délivre 208 cv. Le gain de puissance est significatif.

Le bloc est couplé à une boîte de vitesses séquentielle Sadev à cinq rapports. Parmi les autres éléments qui sortent du lot, l’on remarque un plus gros turbo et une gestion électronique de course de chez Magnetti-Marelli.

Suspensions Öhlins Hugo Louvel a parfaitement exploité sa Peugeot lors de sa première apparition à son volant. C’était au début de ce mois d’août, au Rallye de Bagnol-les-Bains, dans le Sud de l’Hexagone. Preuve en est sa dixième place au classement général.

Concernant la liaison au sol, Peugeot a fait confiance à une référence dans le monde de la compétition pour les suspensions. La 208 Rally 4 repose sur des amortisseurs de chez Öhlins, réglables sur trois positions (ndlr : compression basse et haute vitesse, détente). De quoi assurer une tenue de route impeccable.

Hugo et Alex entrent donc dans le vif du sujet. Le coup d’envoi de la 208 Cup sera donné dans trois jours. Le Rallye du Mont-Blanc ouvre le bal (3-5 septembre). Une course qui se dispute sur un revêtement de type asphalte, comme à Bagnolles-Bains. En raison de la pandémie de Covid-19, la saison est écourtée.

Il n’y aura que quatre manches cette année. Après le Mont-Blanc, les concurrents s’affronteront au Rallye des Cardabelles (9-11 octobre, terre), au Critérium des Cévennes (30 octobre-1er no­vembre, asphalte) et au Rallye du Var (27-29 novembre, asphalte).

Enfin, rappelons que les deux équipiers évolueront au sein d’une écurie de premier plan. Il s’agit du team Rossel Compétition. Un atout supplémentaire, sachant qu’Yohan Rossel est un ancien vainqueur de la 208 Cup. Il saura guider le jeune Hugo et lui donnera de précieux conseils.