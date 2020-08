Examen du CEPE -Une autorisation spéciale pour les candidats bloqués

Les candidats au CEPE pourront passer l’examen dans la circonscription scolaire où ils sont bloqués durant le confinement. Une demande préalable est à formuler.

Bon nombre d’élèves sont bloqués dans les régions pour des raisons de transport durant la période de confinement. Nombreuses doléances ont été reçues par le ministère de tutelle dans ce sens. Une autorisation spéciale pourrait être délivrée pour ces candidats afin qu’ils puissent passer l’examen du CEPE dans des centres d’examens les plus proches. Cette décision a été prise en faveur des élèves qui sont éloignés de leurs centres d’examens et qui ne peuvent pas se déplacer auprès de la circonscription scolaire où ils ont été inscrits.

Les parents d’élèves devront adresser une demande à l’avance auprès de la Cisco où le candidat est bloqué. « Ils devront se munir de la convocation ou de la photocopie conforme de sa convocation auprès de sa circonscription d’origine. Et la présenter au niveau de la circonscription où il va passer l’examen », indique Herijaona Andriamiakatsilavo, Directeur général de la pédagogie au sein du ministère de l’éducation nationale. Pour les élèves ayant des problèmes de convocation, les parents pourront demander auprès des circonscriptions scolaires. « Le nom du candidat sera vérifié au niveau des circonscriptions scolaires ou du centre d’examen. Un duplicata de cette convocation sera donné au candidat en cas de besoin », enchaine-t-il.

Permanence

Les circonscriptions scolaires et les directions régionales de l’éducation nationale assureront des services de permanence les jours avant les examens, afin de recevoir les doléances des parents concernant les problèmes de convocation des candidats. Dans la circonscription scolaire Antananarivo-Reni­vohitra, deux élèves ont demandé à passer l’examen depuis hier. « Nous assurons une permanence depuis le weekend et depuis deux élèves sont passés dans la cisco tana-ville. Le premier candidat doit passer le CEPE à Morondava, mais n’a pas pu le faire. L’autre vient d’Ambositra et a demandé de faire les épreuves du CEPE à Antananarivo », indique Lalaina Ramananantony, Chef de la circonscription scolaire de Tana-ville. Les convocations originales pourront être envoyées par courrier électronique depuis la cisco d’origine. Pour les candidats des établissements privés qui ont été privés de leur convocation, ils pourront également aller vers les centres d’examens et en demander le duplicata. Dans cette lancée, une ligne verte 020 30 807 86 a été mise en place pour une résolution rapide en cas de problème de convocation.