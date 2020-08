Evènements – Diverses célébrations au menu

Même s’il reste difficile de songer à un retour rapide des manifestations musicales, voici quelques rendez-vous que l’on espère concrétiser.

RETOUR sur une année qui au départ s’annonçait comme étant des plus riches en termes de concerts et spectacles en tout genre, mais qui s’est déroulé autrement. Une véritable période de vache maigre qui en a fait cauchemarder plus d’un organisateur événementiel, l’année 2020 qui entame sa deuxième moitié est sans doute la moins productive pour eux. Ceci-dit, l’optimisme lui reste toujours de mise et ce, malgré les difficultés auxquelles artistes et acteurs culturels en tout genre confient être confrontés au quotidien depuis le début du confinement dû à la pandémie.

Si bien avant l’interdiction formelle des rassemblements populaires, qui concernent généralement les concerts et les spectacles, plusieurs événements de grandes envergures se sont ainsi vus être annulés, nul doute qu’on puisse en retrouver certains bientôt. D’autant plus que le public se languit de ces rendez-vous festifs et de ces communions chaleureuses avec ses chanteurs et groupes préférés.

Dans le lot, on retient surtout trois célébrations qui promettaient d’enchanter un public de tous horizons, respectivement les 20 ans de scène de Lôla et Jerry Marcoss, mais également les 25 ans de carrière de Samoëla. Trois événements donc, que l’on espère retrouver, afin de réconcilier à nouveau le public avec la scène.

Organisation

Il est évident que ce ne sera pas du tout facile aussi bien pour les organisateurs, que les artistes eux-mêmes d’enchainer de suite sur l’organisation d’un grand concert une fois le confinement levé. Ceci-dit, aussi bien le Syndicat des artistes et les Syndicat des producteurs de spectacles, ainsi que ses membres se sont tous déjà convenus sur l’importance des changements à adopter au-delà de cette situation. Que ce soit pour le respect des normes sanitaires, ou encore les gestes barrières qui resteront indispensables, les concerts post-covid-19 promettent d’être toujours aussi harmonieux. Le souhait de retrouver de belles têtes d’affiche envahir Antsahamanitra, le Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ou même le Coliseum Antsonjombe en toute sécurité peut ainsi se concrétiser. Les artistes cités précédemment ayant d’ores et déjà entamé des investissements qui vont dans ce sens et ce, dès l’annonce de ces célébrations. Notamment, à coup de « clip medley » inédit et en affichant d’illustres invités. Lôla a entre autres annoncé Denise, Nate Tex, Njakatiana, Melky et Safidy de son côté, tandis que le roi du « zumba kawitry » s’est affiché aux côtés de Stéphanie, Big MJ, Tence Mena, ses protégées Farah John’s et Simonda Valera, mais aussi des plus surprenants, Tsôta et Misié Sayda. Samoëla quant à lui reste fidèle à luimême et pour son quart de siècle de carrière, il conquerra la scène à sa manière avec ses musiciens pour un concert haut en couleurs. Hâte de les retrouver !