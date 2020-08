Crise d’emploi – L’agriculture et l’élevage comme alternatifs

Un projet pilote portant sur l’agriculture et l’élevage sera lancé dans la périphérie d’Antsirabe. Une option pour renverser la courbe du chômage, à entendre le président de la République.

Six mois. C’est le deadline que l’Etat se donne pour concrétiser le projet qu’il compte installer dans la périphérie d’Antsirabe. Selon les explications de Andry Rajoelina, président de la République, samedi, il s’agira d’un site pilote dans le cadre du projet « titre vert ». Au final, l’initiative devra contribuer à atténuer le problème de l’emploi.

Les cibles sont les personnes qui veulent travailler, ou celles qui souhaitent changer de vie. Ils auront le choix entre l’agriculture et l’élevage, ou combiner les deux. Pour cela, l’Etat mettra à leur disposition un terrain d’une dizaine d’hectare et une habitation. A s’en tenir aux explications du Président, les infrastructures devant optimiser la production, comme le système d’irrigation, feront, également, partie du package.

Les bénéficiaires du projet suivront, aussi, des séances de formation. L’Etat compte même appuyer ces futurs agriculteurs et éleveurs pour démarcher des débouchés. La construction d’une usine de transformation de produits agricoles a même été glissée par le Président. Andry Rajoelina l’a souligné, toutefois. Il ne s’agit pas ici d’un don. Ceux qui prétendront jouir du « titre vert », devront le mériter. Ils devront démontrer qu’ils sont réellement prêts à travailler. Qu’ils ont un projet agricole soutenable et viable.

Une obligation de résultat s’impose donc, aux futurs bénéficiaires du projet pilote annoncé à Antsirabe, samedi. A entendre le discours présidentiel, un quota de production est attendu d’eux. Pour cela, ils disposeront d’une période de probation de cinq ans. Si l’effort fourni est jugé satisfaisants, ils auront une rallonge de cinq de plus.

Long terme

En somme, les bénéficiaires du projet auront le graal après avoir démontré un effort soutenu durant une dizaine d’années. Comme le veut le projet « titre vert », ceux qui auront fait leur preuve verront donc, les 10 hectares qu’ils ont exploités titrés et bornés en leur nom. Pour la maison, l’achat se fera par un système de location-vente, à entendre les explications du Chef de l’Etat. « La somme à payer sera évaluée sur la base des revenus mensuels de chaque ménage », indique-t-il.

Le projet pilote qui sera installé dans la périphérie d’Antsirabe a été annoncé et expliqué par le Président, durant la cérémonie de coup d’envoi de la distribution des « Vatsy Tsinjo », dans la capitale de la région Vakinan­karatra, samedi. « La distribution d’aide d’aujourd’hui, ne suffira pas pour apporter une solution au problème actuel. Nous réfléchissons, aussi, sur des solutions à long terme », déclare Andry Rajoelina.

Le locataire d’Iavoloha l’affirme, le projet « titre vert », fait partie des solutions lancées par l’Etat pour résoudre, « à long terme », le problème de l’emploi. Il s’agit d’une idée qu’il a déjà mise sur table durant sa campagne électorale. Un challenge qui mise sur le potentiel agricole de Madagascar pour booster l’emploi et l’entreprenariat, mais aussi, pour concrétiser l’objectif d’autosuffisance alimentaire du pays. Ses discours de campagne parlaient, également, de s’imposer sur le marché international des produits agricoles. La concrétisation du projet « titre vert », a déjà été évoquée, l’année dernière. C’était justement, durant une visite présidentielle à Antsirabe. Il a, semble-t-il été mis en standby depuis. La crise de l’emploi causée par la pandémie de la Covid-19 offre, cependant, une opportunité pour le remettre à jour et le rendre effectif. La situation économique et sociale l’impose.

Charge au ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, en binôme avec le gouvernorat du Vakinan­karatra de concrétiser le challenge annoncé, samedi. Comme l’a déclaré le président de la République, dans six mois, il devra être question d’inauguration du site.

Quatre-vingt logements sociaux à ériger

« Antsirabe sera inondé par les projets d’infrastructures », soutient le président Andry Rajoelina. Sur la lancée de sa journée de vendredi, le Chef de l’Etat a clôturé son court séjour dans la Ville d’Eau, samedi, par une série de lancement de chantier. C’est le cas, notamment, de celui de l’édification de quatre-vingt logements sociaux sur le site de Vatofotsy. Il s’agira d’un duplex avec deux chambres, une salle d’eau, une cuisine et un living.

L’acquisition se fera par système de location-vente. La charge mensuelle à allouer pour en devenir propriétaire sera d’environ 100 à 150 mille ariary. Le paiement devra se faire durant une quinzaine d’années. Outre le coup d’envoi de la construction des logements sociaux, le Président a également, procédé à la pose de la première pierre de la construction d’une maison de la culture, toujours sur le même site. Il a, enfin, réaffirmé son intention d’aider à la construction d’une nouvelle bâtisse pour accueillir la paroisse Notre Dame de Lourdes.