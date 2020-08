Antsirabe – L’Université fonctionnelle dès la rentrée

Le chantier de l’Université d’Antsirabe devrait être terminé d’ici le mois de décembre. L’objectif affirmé est d’accueillir des étudiants dès la prochaine rentrée universitaire.

C’est le président qui le dit. La nouvelle université d’Antsirabe dont le nom officiel devrait être Université du Vakinankaratra, doit être opérationnelle pour accueillir des étudiants lors de la prochaine rentrée universitaire, annonce Andry Rajoelina, président de la République.

Durant son passage dans la Ville d’Eau, le Chef de l’État a effectué une visite sur le chantier de l’Université du Vakinankaratra. La crise sanitaire causée par le coronavirus a retardé les travaux. À la base, le nouveau site académique devait être livré en octobre. Le responsable du chantier indique que 40% du projet est fait. Que la livraison est prévue pour « mi-décembre ». Ceci « afin d’être opérationnel pour la prochaine année universitaire ».

Le Président enjoint ainsi, l’entreprise chargée du chantier de l’université à respecter ce délai. Andry Rajoelina renchéri, en effet, que « la nouvelle université doit pouvoir accueillir des étudiants dès la prochaine rentrée ». Il ajoute que cette consigne sera communiquée au ministère de l’Enseignement supérieur, afin que le département prépare, notamment, les inscriptions, et que « les étudiants ne soient plus obligés de s’inscrire à Antananarivo ou ailleurs ».

Selon les informations, les enseignements prodigués à l’Université du Vakinankaratra porteront sur quatre domaines, à savoir, la science de l’ingénierie, la science de la société, celle des arts, des lettres et des sciences humaines, ainsi que la science de l’éducation. Lors de son ouverture prochaine, seront fonctionnelles les mentions inhérentes à la science de l’ingénierie et la filière gestion, qui sont comprises dans la science de la société.

Combler un vide

À titre d’information, la science de l’ingénierie compte des mentions comme l’électronique, la télécommunication, le génie minier, le génie industriel, le génie civile, le génie rural, l’élevage, l’environnement, l’informatique, ainsi que la Science et technique de l’information et de la communication (STICOM). « Effectivement, lorsque l’Université d’Antsirabe sera opérationnelle, elle désengorgera celle d’Anta­nanarivo et même celle de Fianarantsoa », affirme une source proche du dossier.

L’édification d’une université à Antsirabe, au regard de certains observateurs, comble un vide conséquent en matière d’enseignement supérieur. « Il s’agit tout de même de la 2e ville du pays, en matière de nombre d’habitants. C’est, par ailleurs, une ville industrielle. Cette université est la bienvenue pour combler un vide », souligne l’un d’eux. La plupart des mentions qui seront fonctionnelles dès la prochaine devraient, du reste, coïncider avec les besoins de l’économie locale.

Bâtir des universités figure parmi les promesses de campagne du président Andry Rajoelina. Il ambitionne, notamment, d’en ériger cinq d’ici la fin de son mandat. Celle de Vakinankaratra en fait partie.