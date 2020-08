Antananarivo – Les petites sorties très prisées durant le week-end

Le premier week-end après confinement a été très animé dans les périphéries d’Antananarivo-ville. Plusieurs tananariviens profitaient du déconfinement pour sortir de chez eux et prendre l’air en dehors du centre-ville. Certains sont sortis en famille, d’autres se sont retrouvés entre amis. « Cette petite sortie, nous en avons besoin pour nous dégourdir. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes restés cloîtrés, chez nous », lance Erica Raboanary, un homme ayant choisi de faire une petite sortie avec sa famille à Talatavolonondry, samedi.

C’est ainsi que des espaces verts, des épi-bars et d’autres lieux de divertissement, le long du Boulevard de Tokyo, à Ambohimangakely, à Ambohimalaza, ou à Ambohijanaka, ont été bondés, samedi et dimanche. On s’assoit autour d’une petite table, discuter de tout et de rien, manger, tout en sirotant la boisson de son choix, avec ou sans alcool, à l’avantage des commerçants. « Nous avons eu plus de clients que d’habitude, ce weekend », affirme une commerçante.

Pendant ces moments de divertissement, les gestes barrières ont été délaissés. Les masques ne sont pas portés, on mange avec les mêmes assiettes, on est accolés l’un à l’autre, des gestes qui facilitent la transmission du virus de Covid-19 d’une personne à l’autre. Alors que l’épidémie de coronavirus n’est pas encore finie.