Un travail d’Hercule

Si les débats sur la notion du « Beau » voient toujours s’y incruster son relativisme, le constat qu’il diffère en fonction des individus, une unanimité s’affirme cependant quand on discute de l’esthétique de la capitale malgache. Antananarivo paie, aujourd’hui, des décennies de vandalisme qui a grandement entaché tous les charmes qui sont contenus en elle, mais piétinés, brisés par les pourritures qu’on a laissées s’accumuler au cours de ces années néfastes qui ont suivi le retour de l’indé­pendance. Continuellement et perpétuellement souillée par le passage destructeur du temps, Antananarivo a atteint le niveau abyssal de la saleté, un degré extrême et sévère de malpropreté qui vicie les journées qu’on traverse donc sous le régime d’une atmosphère polluée par les produits de l’incivisme et de l’indiscipline.

La ville est, quotidiennement, la victime de l’inconscience générale qui a été privée des éléments rudimentaires de l’éducation civique et citoyenne. Elle supporte déjà un poids qui excède ses capacités originelles en étant écrasée par une charge plus qu’intense de presque deux millions d’habitants dont une portion considérable s’adonne, tous les jours, à un massacre anti-sanitaire d’une ville sans défense qui subit également la passivité des pouvoirs publics qui restent sans réaction devant tant d’actes criminels. Sous le soleil, sévissent impunément les acteurs de la dévastation, issus de toutes les classes sociales : ceux qui jettent leurs déchets depuis leurs véhicules de luxe bien entretenus, rejoints par les usagers des moyens de transport en commun délabrés. Les mêmes individus qui voient l’espace public comme un urinoir géant ou un crachoir immense ou un réceptacle de toutes les immondices. Étant constamment la cible de tant d’agressions, Antananarivo est comparable aux écuries d’Augias qui n’ont jamais été nettoyées et qui, selon la mythologie grecque, ont été submergées par une montagne de crasse, dont la dimension exponentielle était due à l’immense bétail qui y était abrité. On les croyait alors irrécupérables, que plus jamais la propreté ne pourrait s’y inviter. Et la destruction graduelle d’Antananarivo pourrait aussi injecter une pensée sceptique similaire dans les esprits lucides.

Le mythe raconte qu’Héraclès, Hercule pour beaucoup d’entre nous, réussit, en un jour, à évacuer cette présence imposante de la saleté en recourant à un procédé extrême : détourner deux fleuves dont le passage dans les écuries fut le salut purificateur. Une histoire qui devrait ranimer un mince espoir quand nos pensées reviennent à Antananarivo. Aux antipodes du populisme et sa nature laxiste qui a pour vocation de laisser librement s’exprimer les pulsions nocives de la masse, une discipline draconienne est plus que nécessaire et devrait être instaurée comme un travail d’Hercule auquel devraient s’atteler ceux qui possèdent ou posséderont les instruments et les prérogatives exécutoires.