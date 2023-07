TRAVAUX PUBLICS – Les arriérés d’une centaine d’entreprises payés

Les factures des entreprises contractantes au sein du Fonds Routier commencent progressivement à être réglées. Il ne reste que quel­ques boîtes qui attendent le virement. Bonne nouvelle. L’heure du virement a enfin sonné ; une grande partie des Petites et moyennes entreprises (PME) ayant prêté leurs services pour les travaux de réfection routière se voient progressivement payés pour leurs prestations. Elles sont actuellement cent cinquante huit prestataires à avoir perçu leurs arriérés. Du moins, c’est ce qu’indique le ministère de l’économie et des Finances. « Suite aux directives données par le président de la République, le ministère de l’économie et des Finances procède actuellement au paiement des arriérés des prestataires pour le Fonds Routier. Jusqu’au 28 Juillet 2023, nous avons déjà effectué les virements pour 158 entreprises de travaux publics », explique le département dans une communication. Jusqu’à maintenant, 248 dossiers sont parvenus au MEF pour le Fonds Routier. à en croire ces chiffres, Il ne resterait plus que 90 entreprises qui attendent le paiement de leurs factures. Au total, le montant des impayés vis-à-vis des entreprises contractantes au sein du Fonds Routier est de 44 milliards d’ariary. Une somme qui avait été réclamée de vive voix par les représentants de ces PME depuis des mois. La procédure de décaissement de ces fonds fait suite à un audit du travail de ces contractants. Après la consigne qui avait été donnée au ministère de l’économie et des Finances, le 16 juillet dernier par le président de la République, Andry Rajoelina, les responsables s’étaient mis au taquet. L’on avait alors annoncé cette semaine que les fonds étaient déjà disponibles et n’attendaient plus que les dossiers des prestataires soient au complet et en bonne et due forme. Le MEF avait déjà annoncé au mois de mai que plus de 70% des prestataires avaient déjà été rémunérés. Des arriérés d’un total de 577 milliards d’ariary pour environ 13.704 prestataires. La semaine dernière, des responsables au sein du Fonds Routier avaient également indiqué que le fameux rapport d’audit sur les travaux réalisés ou encore non achevés, faute de moyens financiers de la part des entreprises contractantes, avait été finalisé et remis aux responsables.