NATATION – CHAMPIONNAT SUISSE – Lucka Razakarivony vice-champion

Tel père tel fils. Le fils de Jean Luc Razakarivony dit Lucky, nageur triple olympien aux JO d’Atlanta en 1996, de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004, Lucka Razakarivony vient de réaliser un exploit en Suisse. Né en février 2009, Luck,a âgé de 14 ans avec un grand gabarit de 2,01m a participé au championnat national suisse des juniors sur grand bassin de 50m du 20 au 23 juillet. Il a terminé à la seconde place du 100m nage libre avec un chrono de 56.79, c’est-à-dire vice-champion national. Il suit ainsi les traces de son père, qui a été à son époque des années 90 et 2000, sacré multiple champion de Madagascar et détenteur de plusieurs records nationaux des épreuves de 100m et 200m brasse. Lucka a malheureusement loupé de peu le podium en 100m dos et s’est contenté du pied du podium. Il a bouclé l’épreuve en 1:04.87. Avec cette performance impressionnante, «il pourrait bientôt intégrer l’équipe nationale Suisse des juniors pour la prochaine saison 2023-2024 s’il le veut», confie son père Lucky Razakarivony. Quant à ses résultats aux autres nages, il a fait en 26.47 le 50m nage libre le 3 juin sur un bassin de 50m à Shūr Suisse, puis la même distance et style de nage mais sur un bassin de 25m en 26.15 le 6 novembre 2022 à Liestal, Suisse. Il a réalisé un chrono de 30.69 au 50m dos le 1er juillet à Aarau Suisse sur bassin de 50m, puis en 29.93 au 50m dos sur bassin de 25m le 5 mars 2023 à Uster, Suisse. Et il a effectué l’épreuve du 200m dos en terminant cinquième en 2:22.41.