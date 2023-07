JUDO – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE CADETS – Madagascar décroche deux médailles d’argent et trois de bronze

Pas de titre pour le pays hôte. Madagascar a remporté deux médailles d’argent et trois de bronze au Championnat d’Afrique des cadets. Les épreuves individuelles des cadets se sont déroulées au palais des sports à Mahamasina samedi. Les judokas de la Grande Ile ratent deux titres de ses finales disputées. Sariaka Migson Rasolondraibe engagée chez les -40kg filles comme Tafita Michel chez les lourds de plus de 90kg ont échoué en duel final, à la dernière marche du sommet continental. Trois autres judokas du pays ont disputé la phase finale en ont arraché la victoire en final bronze en l’occurrence Benandro Roumaica chez les -48kg filles, Somby Ranaivoseta dans la catégorie des 60kg garçons et Mandresy Razafimpanja chez les -73kg. Rideau sur le sommet africain des jeunes sur le sol malgache. Les yeux des amoureux de cet art martial japonais seront désormais rivés sur les Jeux de la Francophonie à Kinshasa. La compétition du judo débutera ce 2 août. La Grande Ile y alignera huit combattants en l’occurrence Rianah Ramahefarison (66kg), Fetra Ranaivosoa (81kg), Rayan Ravelojaona (73kg), Marco Lebrun Razafindrakalo (100kg) chez les garçons et du côté des filles, il y a Mireille Andriamifehy (52kg), Narindra Rakotovao (57kg), Laura Rasoanaivo Razafy (70kg) et Natacha Razafindrakalo (48kg). Et trois semaines plus tard, rendez-vous aux Jeux des Iles dans la capitale.