JIOI 2023-HANDBALL – Un test match riche d’enseignements pour les Akio masculins

En bonne voie. A vingt-quatre jours de la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger à Antananarivo du 25 aout au 3 septembre, les deux équipes nationales malgaches seniors Akio hommes et dames continuent de se préparer dans le complexe sportif de Vontovorona. En guise d’évaluation et de suivi pour voir la suite des entrainements à adopter, les Akio seniors hommes ont affronté samedi dans l’après-midi les juniors de l’ASSM Analamanga. Les protégés de Tillo Andriamiharinosy et Michael Andrianaivo, coachs de deux équipes nationales de handball se sont imposés sur le score de 37-20. « Ce n’est qu’un test d’évaluation de chaque joueur et c’était riche en enseignement. On a divisé en deux groupes les joueurs et ils ont joué selon les consignes. Le résultat de ce jour (samedi) importe peu. L’essentiel est de voir comment nos handballeurs ont assimilé ce que nous leur avons inculqué. À partir de ce test d’évaluation, nous allons changer de tactique et allons intensifier les entrainements pour avoir des rendements physiques », confie Tillo Andriamiharinosy. La première équipe rentrante des Akio a joué avec de plus d’impact physique, meilleure en organisation tactique et défensive par rapport à la deuxième équipe. Les juniors de l’ASSM n’ont posé aucun problème pour la première équipe. En attendant la sortie des noms des sociétaires de deux équipes nationales Akio, l’ambiance est au beau fixe entre joueurs, joueuses et l’encadrement technique à Vontovorona. Les joueurs et joueuses vivent dans des bonnes conditionsn, selon leurs remarques.

Exploit

Pour Michael Andrianaivo, le nouveau patron des Akio avec Tillo Andriamiharinosy, son analyse est simple : « Les joueurs malgaches ont du talent mais ce qu’il leur manque, c’est la rencontre internationale et les matchs amicaux. A Madagascar on ne joue le championnat que trois ou quatre mois pas plus, à la Réunion ou à Mayotte par exemple, les handballeurs jouent toute l’année et cela pourra faire la différence. Pour acquérir des expériences, il faut côtoyer d’autres pays. Pour la chance de médailles aux JIOI de 2023, nous, on vise la médaille d’or bien sûr mail il faut aussi être réaliste. Les Réunionnais sont trop forts, Mayotte progresse aussi. On a encore quelques jours et on va travailler pour évoluer. Gagner la médaille, ce sera un exploit mais on peut y croire », conclut-il. Michael Andrianaivo peut apporter quelque chose de plus pour les Akio de Madagascar. Avec ses expériences qui ont permis aux Réunionnais de Saint-Pierre HBC de se placer sur le toit de l’océan Indien, lors la Cou¬pe de l’océan Indien de 2019 et 2021 et pour avoir ravi le Trophée de La Réunion de 2021 et la Cou¬pe de la Ligue 2022, ses expertises apporteront à coup sûr quelque chose de positif pour les deux équipes nationales malgaches.