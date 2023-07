GENERATION CITIZEN MADAGASCAR – Quarante jeunes patriotes opérationnels

Des jeunes conscients. Les jeunes sont de plus en plus intéressés par le patriotisme. C’est prouvé ce samedi lors de la sortie de la troisième édition des jeunes patriotes, sous le nom de « Manankasina ». Ils sont issus de l’association Generation Citizen Madagascar (GCM). Au nombre de quarante, ces jeunes sont formés généralement au civisme et à la démocratie, dans l’objectif de développer le pays par le biais du plaidoyer. « Nous formons ses jeunes sur trois modules, la citoyenneté, la démocratie et l’engagement civique. Ces trois modules sont dans le cadre de changer le comportement de ces jeunes, à partager des bons savoir-vivre. Nous avons pensé que le développement du pays commence par l’éducation civique. Raison pourquoi nous avons formé ses jeunes dès leurs jeunes âges », explique Tania Pierrina, Responsable partenariat auprès de la GCM. Ces quarante jeunes viennent des huit lycées publics de la capitale et une association. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Après la formation d’un mois avec l’association GCM, ils seront appelés à résoudre des problèmes communautaires en commençant par leurs écoles d’origines. « Ils ont pour mission à faire des plaidoiries sur des problèmes sociétaux afin de rechercher d’en des solutions et de les résoudre », ajoute encore le Responsable partenariat. Depuis la création de l’association en 2016, c’est la troisième édition du programme des jeunes patriotes.

Citoyens modèles

Les jeunes lycéens, qui sont identifiés par les directeurs pour pouvoir suivre la formation, sont formés sur le civisme et les savoir-vivre, pour qu’ils deviennent des citoyens modèles. Au début, ils vont commencer par résoudre des problèmes au sein de leurs entourages, puis ils s’ouvriront petit à petit à d’autres résolutions, dans toute l’île. Les problèmes auprès de leurs écoles d’origine sont soulevés par ses jeunes, avec des solutions à la liste.