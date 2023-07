FUITE DE SUJET AU BAC – Des membres du conclave seront traduits en justice

L’affaire « fuite de sujet » durant l’examen du baccalauréat, session 2023, passe en justice, au tribunal Anosy, samedi. Dix-neuf personnes, dont des membres du conclave, seront écoutées par le procureur, ce lundi, d’après une source auprès de la Direction de la Police judiciaire (DPJ), auprès de la Gendarmerie nationale. Elles sont mises en examen, pour suspicion de participation à cette fuite de sujet. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dans les quatre coins de l’île, depuis cet incident malencontreux qui a perturbé le troisième jour des épreuves de l’examen du baccalauréat général. « Quatorze », avait annoncé la DPJ, la semaine passée, sans détails. Des enseignants, des candidats, selon d’autres sources. À en croire des sources à Fianarantsoa, la fuite de sujet a été signalée dès la première journée, avec l’épreuve d’Anglais. À Nosy Varika, trois candidats ont été enquêtés, pour forte suspicion de fuite de sujets, durant le premier et le deuxième jour des épreuves. « La suite attend l’enquête réalisée au niveau de la direction de l’Office du baccalauréat à Fianarantsoa », note une source auprès de la Gendarmerie. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a demandé à ce que toutes les parties prenantes dans l’organisation de l’examen du baccalauréat, soient écoutées, pour identifier les vrais responsables. Il a indiqué que le MESUPRES, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement technique et professionnel, les universités et les forces de l’ordre, ont participé à l’organisation de cet examen. Il a, également, insisté sur l’implication des parents d’élèves et des candidats qui ont acheté les sujets. Le chef d’État Andry Rajoelina est ferme, sur cette affaire. « Des sanctions sévères seront appliquées contre les responsables qui ont contribué à la fuite des sujets aux épreuves du baccalauréat », avait-il annoncé sur le plateau de la chaine télévision malagasy (TVM), durant la semaine de l’examen.