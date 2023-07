FOOTBALL – JEUX DES ILES – Madagascar bat Mayotte en amical

Les Barea ont défait les Mahorais en match amical hier au stade Rabemananjara. La rencontre entre dans le cadre du jubilé Ahmad organisé par les natifs de Mahajanga.

Deux matches amicaux, deux victoires. Une semaine après le succès contre la sélection majungaise (2-1), les Barea se sont imposés 3 buts à 1 face à la sélection mahoraise hier au stade Rabemananjara à Mahajanga. Le match entre dans le cadre de la célébration du jubilé Ahmad. Sans pression, les Mahorais, très combatifs et qui ont déjà laminé 4 à 0 en cours de la semaine passée la sélection de la ville hôte, ont imposé leur jeu dès l’entame du match. Suite à une faute du défenseur Tantely Antoine Randrianiaina sur Nicolas, l’arbitre siffle un coup franc pour l’équipe invitée. Douche froide pour les Malgaches, le capitaine Noussoura Adifane place la balle dans la lucarne du portier Nina Rakotoasimbola dès la deuxième minute du coup d’envoi. Les Barea passent par la suite à l’offensive mais confondent vitesse et précipitation. L’égalisation arrive à la 14e minute, un coup franc lancé par Tokinantenaina Randriatsiferana dit Tsiry et Tony Andriamanampisoa au deuxième poteau assure de sa tête à la finition. La sélection malgache enchaine ses attaques incessantes et marque le deuxième but, signé Tendry Mataniah Randrianarijaona sur le côté droit qui trouve le poteau opposé dans un angle presque fermé de la cage du portier Ilam Djailane (30e). L’équipe malgache impose son rouleau compresseur au retour des vestiaires. Tsiry sert à Tendry sur le point de penalty, qui feinte le dernier défenseur mais il a envoyé le ballon au-dessus de la transversale. Le même Tendry intercepte la balle sur la ligne médiane et lance la balle à Tsiry qui échappe entre deux défenseurs, élimine le gardien mahorais et inscrit le but du KO (58e).

De plus en plus confiants

Les Barea ont nettement maitrisé la situation en deuxième période malgré les occasions ratées dont la frappe enroulée de Tsiry qui frôle le deuxième poteau. «En deux matches, nous avons marqué deux buts au premier match, trois aujourd’hui (hier) mais nous avons encore encaissé un but. Nous devrions rectifier cela. Nous avons raté aussi pas mal d’occasions. Nous avons travaillé beaucoup, les joueurs ont appliqué les consignes et nous aurons encore du temps pour tout rectifier … C’était aussi une occasion pour nous de tester les joueurs» ; confie Romuald Rakotondrabe. Le coach mahorais, Massoundi Abidi a, quant à lui, souligné que «les Barea jouent sur leur territoire. Nous sommes en phase de préparation avec un mois de travail ensemble et nous avons de nouveaux joueurs que je ne connais pas bien. Donc nous allons partir en stage en métropole poursuivre la préparation. Il nous manque encore le travail en transition offensive». Les Barea poursuivront leur regroupement à Mahajanga jusqu’au samedi prochain. Un troisième match amical est prévu avant leur retour dans la capitale. L’équipe adversaire reste encore à confirmer. Concernant le match amical contre le Kenya prévu le 15 aout, selon les dernières nouvelles, la rencontre est officieusement annulée car le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a pas encore confirmé.