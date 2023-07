ENVIRONNEMENT – Des rondins de bois de rose carbonisés

La lutte contre le trafic de bois précieux est loin d’être gagnée. Des rondins ont été transformés en charbon de bois.

Découverte inattendue. Une centaine de rondins de bois de rose ont été découverts dans des conditions inacceptables, dans la région Anosy, le 29 juillet. « Ils ont été sur le point d’être transformés en charbon de bois. On les a récupérés de la fosse à charbon, après extinction du feu, quatre-vingt-dix rondins intacts, vingt-cinq autres touchés par le feu en partie et trois carbonisés à moitié », rapporte la gendarmerie, ce week-end. Ces bois précieux sont déposés devant le bureau du groupement de la gendarmerie nationale d’Anosy. Trois individus pris en flagrant délit, en train de carboniser ces bois, ont été placés en garde à vue au bureau de la Gendarmerie, pour nécessité d’enquête. Ces bois précieux ont pu être sauvés grâce au signalement d’une « personne de bonne fois ». Cette dernière a indiqué l’existence de trois individus sur le point de fabriquer du charbon de bois avec des rondins douteux sur un terrain privé, dans la ville de Toalagnaro. Durant la descente sur le lieu indiqué, les Éléments d’intervention rapide (EIR) du groupement Anosy ont découvert deux individus sur le point de carboniser deux rondins. Le chef de cantonnement de forêt à Toalagnaro a confirmé qu’il s’agissait bien de bois de rose. Ces deux hommes arrêtés ont mentionné la découverte de près de cent soixante-dix rondins de la même espèce, et l’existence d’autres bois, sur le point d’être transformés en charbon de bois, par une troisième personne. Ce qui a pu être vérifié par les éléments des forces de l’ordre.

Décapage

Selon les témoignages de ces trois hommes, ils ont trouvé ces rondins « dans le décapage qu’ils ont effectué sur ce terrain, suivant le contrat entre eux et le propriétaire, un opérateur économique ». Ce dernier a confirmé qu’il a embauché ces trois individus pour décaper ce terrain, où ils ont trouvé ces produits forestiers. Le propriétaire enchaine qu’il vient d’acheter ce terrain. Le ministère de l’Environnement et du développement durable n’a pas donné sa version des faits. « Les recoupements de ces informations sont en cours », note une source auprès de ce ministère.