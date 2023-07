ÉGLISE CATHOLIQUE – Mgr Jean de Dieu Raoelison intronisé archevêque d’Antananarivo

Après sa nomination au mois de juin dernier, Monseigneur Jean de Dieu Raoelison est installé officiellement en tant qu’archevêque d’Antananarivo.

L’amour ne connaît point la peur ! C’est le slogan choisi par Monseigneur Jean de Dieu Raoelison pour le début de sa charge pastorale comme archevêque de l’archidiocèse d’Antananarivo, hier à Soamandrakizay. Acteurs politiques, hauts responsables de l’église catholique ainsi que de nombreux adeptes ont tous été présents lors de l’intronisation au poste d’archevêque de l’archidiocèse d’Antananarivo de Monseigneur Jean de Dieu Raoelison. Une cérémonie solennelle qui était présidée par Monseigneur Tomasz Grysa Nonce apostolique et représentant du pape François à Madagascar, avec l’assistance de l’ancien archevêque d’Antananarivo Monseigneur Odon Razanakolona. Ce dernier lui a transmis sa nouvelle crosse épiscopale et la charte du diocèse. La cérémonie s’est poursuivie par l’imposition du pallium par Mgr Tomasz Grysa. Cette grande messe coïncide avec la cérémonie de clôture de la troisième édition des Journées nationales des enfants à Antananarivo. Dans son allocution, le nouvel archevêque de la capitale tient à remercier spécialement Monseigneur Odon Razanakolona, son prédécesseur pour son long service à l’archidiocèse d’Anta­­na­­narivo. « Mon­seigneur, je vous remercie chaleureusement pour vos 17 ans de ministère au sein de l’archidiocèse et de l’église en général, vous avez accompli vos tâches avec brio. Que Dieu vous bénisse et je vous prie de me donner votre bénédiction pour qu’à mon tour, je puisse accomplir ma charge pastorale », s’exclame t-il, hier.

Expérimenté

Monseigneur Jean de Dieu Raoelison n’est pas étranger à l’archidiocèse d’Antananarivo puisqu’en mars 2010, il était devenu l’évêque auxiliaire de la capitale. Durant ses 27 ans en tant que religieux, il a passé 19 à l’archidiocèse d’Anta­nanarivo, occupant plusieurs postes clés. « Vous êtes un religieux d’expérience avec vos 27 années de service au sein de l’église. Vous devenez aujourd’ hui le sixième archevêque de ce diocèse. Maintenant, le Seigneur vous appelle à prendre le relais pour le ministère d’archevêque métropolitain, en communion avec le saint-siège symbolisé par le pallium que vous avez reçu des mains du pape François et la crosse épiscopale qui vous a été remis par votre prédécesseur, Monseigneur Odon Razanakolona », a déclaré Monseigneur Tomasz Grysa lors de son allocution. En succédant à Odon Razanakolona, Monseigneur Jean de Dieu Raoelison devient ainsi le sixième archevêque de l’archidiocèse d’Antananarivo. Avant cette nomination, le nouveau numéro Un de l’église catholique était l’évêque en charge du diocèse d’Ambatondrazaka.

La troisième édition des Journées nationales des enfants (JNE) célébrée à Antananarivo a pris fin hier avec une grande messe à Soamandrakizay. La célébration a commencé le 28 juillet dernier. De nombreux enfants venant des quatre coins du pays y ont participé. Cet évènement coïncide avec l’intronisation du nouvel archevêque d’Antananarivo.