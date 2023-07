CINÉMA – Razoary de Malok’ila admise aux urgences

Les enfants de Ramasi­narinivo Lalao, connue sous le nom d’actrice Razoary dans le film Malok’ila, ont lancé un émouvant appel urgent pour un don de sang samedi dernier pour soigner leur mère. Cette dernière souffre d’une hémorragie digestive et a été admise aux urgences. « Son état de santé est préoccupante et nécessite qu’on lui administre du sang de type O+ », explique ses enfants dans leur appel à l’aide. Razoary est actuellement hospitalisée à l’hôpital Luthérien Ambohibao, où elle reçoit les soins nécessaires. Aux dernières nouvelles, l’appel des enfants a reçu des échos positifs et des généreux donneurs se sont déjà manifestés pour venir en aide à cette actrice,.une des figures emblématiques de la saga Malok’ila.