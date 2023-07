Ça sent le Russie

Est-ce-que le glas sonne pour le FrancAfrique? Difficile d’y répondre par l’affirmative, toujours est-il que plusieurs pays africains se détachent petit à petit de l’emprise de l’ancienne puissance coloniale. Le récent coup d’État militaire au Niger vient ébranler davantage les relations franco-africaines. Des manifestations ont eu lieu devant l’ambassade de France à Niamey hier. Une partie de la population soutient les putschistes et en veulent à la France dont les ressortissants sont sérieusement menacés. Pour le moment, on ignore si Wagner, la branche armée du Kremlin est dans les parages. Le fait est que la Russie fait lentement mais sûrement sa percée en Afrique. À preuve, quarante-neuf pays africains dont dix-sept chefs d’État ont assisté au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. C’est moins qu’en 2019 où il y avait cinquante-quatre pays représentés et quarante-cinq chefs d’État, dont le président de la République, Andry Rajoelina à Sotchi. Le sommet de Saint-Pétersbourg se déroule dans un contexte différent avec la guerre en Ukraine par rapport à laquelle chaque pays africain a sa position.

Le président russe Vladimir Poutine déclenche une véritable opération de charme en direction des pays africains. Il a annoncé la livraison gratuite de 50 000 tonnes de céréales pour six pays en l’occurrence le Zimbabwe, la Somalie, l’Erythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. Les trois derniers sont déjà dans le giron de Moscou depuis quelque temps. Ils ont presque rompu leur coopération avec la France. À l’allure où la situation évolue au Niger, cela risque également d’être le cas. D’autres pays africains peuvent aussi leur emboîter le pas. La diplomatie française perd ainsi du terrain, qu’on le veuille ou non. Pour le moment, on ignore quelle stratégie ou parade la France entend mettre en place pour juguler l’hémorragie. L’Afrique francophone entame un sérieux revirement et se tourne de nouveau vers l’Est. Ironie de l’histoire, les Africains s’étaient déjà amourachés de l’URSS lors de l’époque socialiste. Des pays africains misent beaucoup sur la coopération avec la Russie que ce soit au niveau économique que politique. L’implication de Wagner est assez importante dans certains pays comme la Centrafrique où des éléments armés russes assurent la protection du président Touadéra. Lors de la présidentielle de 2018, certains candidats auraient été soutenus par la Russie.

Cela pourrait encore être le cas pour la prochaine élection. Madagascar ne laisse pas indifférente, la Russie. La coopération entre les deux pays est vieille d’un demi-siècle même si le contexte a changé aussi bien en Russie qu’à Madagascar. Mais la situation est très délicate et on marche sur des œufs quant à la position qu’il faut prendre à propos de la guerre en Ukraine comme dans la relation avec Wagner. On ne sait plus sur quel pied danser le Khorovod.