BASKETBALL U18 – Quarante-six clubs se donnent rendez-vous à Ambositra

Dans sa politique de décentralisation du basketball à Madagascar, la FMBB a choisi cette fois-ci Ambositra, capitale de la ligue régionale de basketball Amoron’i Mania (LRBB Amoron’i Mania), pour héberger du 29 juillet au 6 août le championnat de Madagascar de la catégorie U18 filles et garçons. EBF de la Haute Matsiatra, chez les garçons, et JEA de Vakinankaratra, chez les filles, mettront leurs titres en jeu cette année, des titres acquis avec brio l’année dernière à Maevatanana. Les ambitions n’y manquent pas pour les autres clubs prétendants aux titres. 46 clubs, dont 19 féminins et 27 masculins, vont se battre pour essayer de s’adjuger les deux titres à disputer durant la joute nationale. La ligue hôte de l’évènement est la plus représentée en termes d’effectif de participants avec ses six clubs dont Pintade, AS LFA et TAMIFA chez les filles tandis que BCF, TAMIFA et Pintade défendront la couleur de la Haute Matsiatra chez les garçons. La LRBB Vakinankaratra est représentée par 5 clubs, à savoir la championne en titre JEA, Phoenix et ASSAF chez les filles et Ankaratra et FFA chez les garçons. Amoron’i Mania sera, quant à elle, représentée par 6 clubs (Pintade, AS Monfortet ATS chez les filles et Pintade, ATS et ALSI BC chez les garçons). Analamanga sera représentée par 5 clubs (trois de filles et deux de garçons) dont les noms seront communiqués ultérieurement. La Haute Matsiatra et l’Atsinanana seront représentées chacune par 4 clubs, deux constitués de filles et deux de garçons : EBF, champion en titre garçons, CBF, EBF et Fandrasa chez les filles pour Haute Matsiatra et SUAD, ASCUT (filles) et COSPN2 et ASCUT (garçons) pour Atsinanana.

Pour éviter les mauvais exemples de la dernière édition du championnat national U14, il y a dix jours à Analamanga, et pour lutter contre les probables tentatives de fraudes sur l’âge des joueuses et joueurs, la Fédération malgache du basketball, selon l’explication de Harinirina Jimmy Désiré Randriaman-dimby, président de la commission technique des compétitions au sein de la FMBB, a expliqué que « la FMBB ne change pas d’un iota sur le principe de lutte contre toutes fraudes. Une brigade anti-falsification sera constituée et veillera au grain. Des travaux de vérification à partir des bases de données de la FMBB sur l’évolution de l’âge de tout joueur et joueuse seront à entreprendre pour que cette mauvaise pratique cesse une bonne fois pour toute, pour la sincérité de la compétition et l’avenir du basketball malgache ».