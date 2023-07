BASKETBALL-CHAMPIONNAT U16 – Les filles de l’Ascut sur le toit de Madagascar

Le rideau est tombé sur le championnat de Madagascar de basketball de la catégorie U16 hier dans la capitale Atsinanana.

Chez les filles, le titre de cham-pion de Madagascar est tombé entre les mains des basketteuses de l’ASCUT Atsinanana qui se sont imposées sur le score de 62-52 devant les joueuses de MB2ALL. Une finale qui a tenu le public en haleine durant le premier quart temps car les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 13 partout. À la fin du deuxième quart temps, les joueuses locales ont creusé petit à petit les écarts. Avec le soutien du public qui est acquis à leur cause, les filles de l’Ascut ont fait la différence à partir du troisième quart temps. Richard Rabearison coach de l’équipe masculine N1A Hommes et membre du staff technique de l’ASCUT Atsinanana, a souligné : « La force de notre équipe réside dans le fait que nos joueuses se connaissent depuis la catégorie U12 où elles ont évolué ensemble. Elles ont montré des jeux plus convaincants par rapport aux autres formations. Notre victoire est méritée et je tiens à féliciter nos championnes », confie-t-il.

Aucune contestation

Chez les garçons, les jeunes basketteurs de JCBA ou Jeunes chrétiens basketteurs d’Antananarivo, Analamanga ont écrasé les joueurs de l’ACMBA Atsinanana sur le score de 66-38. Par cette victoire, ils se sont adjugés le titre national de champion de Madagascar 2023. Un titre national largement mérité et sans aucune contestation car les basketteurs de JCBA ont survolé la concurrence depuis les phases éliminatoires jusqu’en finale. Avec les automatismes sur le terrain et l’adresse aux tirs de chaque joueur d’Antananarivo, le suspense n’a duré que dans le premier quart temps. Par rapport au championnat national U14 avec le scandale sur la falsification d’âge, le championnat national U16 qui s’est tenu à Toamasina n’a été entaché d’aucun problème selon toujours l’explication de Richard Rabearison.