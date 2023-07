ANTEHIROKA – Une voiture percute deux piétons

Visite technique expirée et défaut de patente ont été signalés par rapport au véhicule léger qui a causé un accident et coûté la vie à deux piétons, à Antanetibe-Antehiroka.

Un attroupement est resté bouche bée à Bassin Antanetibe, vendredi, vers 13h20. Un terrible accident s’y est produit à cette heure-là. Il a impliqué un véhicule, une Peugeot 404 bâchée, et deux piétons, 67 et 72 ans. Ces victimes sont décédées des suites de leurs blessures jugées graves, selon les informations de la gendarmerie nationale qui a fait le constat. La visite technique de la voiture a déjà expiré. Le propriétaire ne dispose pas non plus de patente en tant que transporteur, les gendarmes l’ont mentionné. Ils ont attribué la cause du drame à l’imprudence du conducteur. La Peugeot roulait sur une partie droite de la route intercommunale, venant de Talatamaty vers Antanetibe. Elle s’est subitement déportée et a renversé les deux personnes âgées, alors qu’elles marchaient tranquillement sur le bas-côté, suivant divers témoignages. Le choc a été d’une rare violence, laissant d’importants dégâts sur le véhicule. Le conducteur a emporté les papiers et est descendu.

Il s’est soustrait à l’attention pendant que la foule était occupée à secourir les blessés. Il était introuvable alors que certains ont voulu l’obliger à conduire immédiatement les victimes au service des urgences. Les témoins ont alors prévenu les gendarmes en patrouille. Les deux individus agonisants ont été transférés au centre hospitalier universitaire d’Anosiala. Là-bas, la gendarmerie a appris de l’équipe médicale qu’ils ont rendu l’âme. Ces défunts habitaient tous à Antanetibe. Ils ont été remis à leur famille après leur identification. Les gendarmes ont mis la voiture en fourrière. Ils ont déclenché une recherche intensive et une collecte de renseignements territoriaux pour mettre la main au collet du chauffeur en cavale. Cet homme de 27 ans s’est rendu lui-même au poste avancé d’Antehiroka vers 19h30, avec les papiers du véhicule. Il est enfermé dans la chambre de sûreté et enquêté pour homicide involontaire, pouvant être accompagné de circonstances aggravantes. Son transfert au parquet est prévu cette semaine.