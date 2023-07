ANOSY – Le temple du «Hira Gasy» inauguré

Le nouveau “Kianjan’ny hira gasy” situé à Anosy était inauguré hier en présence du président de la République, la ministre de la Communication et de la culture et bien d’autres.

Le kianjan’ny Hira gasy peut rassembler plus de 700 personnes surtout les touristes chaque dimanche à partir du 6 août pour profiter de cette musique malgache. Ce lieu marque une étape historique pour l’art du Hira gasy qui se voit attribuer pour la première fois une infrastructure spécialement dédiée à ses performances. «Le Kianjan’ny Hira gasy promeut la culture locale. Cette infrastructure a un impact positif sur le tourisme et, en fin de compte, sur l’économie nationale. Il convient de noter que le Kianjan’ny hira gasy s’inscrit dans la 5e série de projets de valorisation du patrimoine malgache inaugurés seulement dans 3 mois, comprenant notamment le musée du Premier ministre Rainilaiarivony, le Rova de Madagascar, l’Ekar Ambodifotatra à Sainte-Marie, le circuit Pirate Island à Sainte- Marie, ainsi que celui-ci» souligne la ministre Lalatiana Rakotondrazafy. Un pas significatif a également été franchi avec le dépôt des dossiers de candidature à l’UNESCO, visant à faire du Hira gasy un patrimoine immatériel de l’humanité. La ministre a personnellement pris en charge cette démarche.

Bénéficiaires

La validation est prévue avant la fin de cette année. Ce statut prestigieux permettrait d’assurer une reconnaissance internationale à cette forme d’expression artistique unique et de préserver cette richesse culturelle pour les générations futures. Au-delà de son impact sur le rayonnement culturel de Madagascar, le “Kianjan’ny hira gasy” à Anosy profite également aux artistes locaux. La Fédération nationale de Mpihira gasy prend désormais en charge la gestion de cet espace et ses 56 troupes membres auront la priorité pour se produire sur scène et dévoiler leur talent au grand public. L’utilisation du kianja est mise gratuitement à leur disposition, permettant ainsi de démocratiser l’accès à ce lieu emblématique. «Cette initiative donne au Hira gasy une nouvelle dimension, transformant cet art en une véritable classe à part entière. Auparavant, les artistes devaient louer des lieux pour leurs prestations, mais grâce à ce nouveau kianja, nous disposons désormais d’une scène permanente spécialement conçue pour nous. La construction de ce lieu s’est achevée en seulement 10 mois» ajoute le président de la fédération, Rochel Rasamimanana dit Rapetit. En ce qui concerne le public, l’entrée au Kianjan’ny hira gasy restera abordable, avec un billet d’entrée ne dépassant pas 5000 ariary pour les spectateurs. «L’objectif est atteint» termine Fred Kely, un artiste de Hira gasy depuis 1983.