AMPITATAFIKA – Il abuse de sa petite-fille

La maison de force de Tsiafahy a accueilli, vendredi, un grand-père prévenu d’abus sexuel, de viol et de menace de mort. Sa victime a été sa propre petite-fille, âgée de 14 ans, selon les informations communiquées par la gendarmerie nationale. Le crime sordide a été constaté à Ampitatafika, dans l’Atsimondrano. D’après l’enfant, son grand-père l’a violentée à plusieurs reprises depuis le mois de janvier de cette année. Elle n’a pas osé révéler quoi que ce soit à son entourage car son bourreau a menacé de la tuer. Elle a raconté à l’équipe judiciaire qu’elle ne sait plus combien de fois elle a subi les actes du grand-père pervers. Les douleurs et souffrances infligées à la jeune fille ont eu une conséquence néfaste sur sa santé aussi bien physique que mentale. Sa grand-mère qui, dans un premier temps, n’avait rien soupçonné l’a emmenée voir un médecin. L’examen médical a attesté qu’elle a été victime d’agression sexuelle à répétition. La famille a porté plainte en apprenant ce qui était arrivé à la jeune fille. Arrêté, le grand-père a expliqué qu’il n’a pas réussi à maîtriser ses pulsions.