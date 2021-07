Tsiroanomandidy – Le feu cause un préjudice de 46 millions d’ariary

Le marché communal de Tsiroanomandidy a été le théâtre d’un incendie dévastateur, hier. Le préjudice est estimé à 46 millions d’ariary.

SINISTRE. Jeudi, à 20h15, une alerte est parvenue à la gendarmerie de Tsiroanomandidy, signalant une fumée noire et épaisse au marché de la ville.

Le commandant du groupement et ses gendarmes, la police et les auto­rités locales ont rejoint les lieux. Un incendie dévorait quelques commerces. Ils ont aidé le fokonolona à le circonscrire. Faute de sapeurs-pompiers, ils ont arrosé le feu à l’aide de cuvettes, bidons et seaux. Le vent violent a compliqué la tâche.

Après avoir touché dix-huit compartiments occupés par des bouchers, épiciers, vendeurs de légumes, commerçants de matériel informatique et de téléphones, le brasier a finalement été maîtrisé. La foule est venue à bout des flammes à 22h20.

D’après les constatations effectuées, un feu de charbon a été à l’origine de l’incendie. Un hôtelier aurait été imprudent en cuisant sa soupe de pattes de bœuf, selon les informations recueillies.

Menacé

Ni perte en vie humaine ni blessé n’ont été constatés, mais d’importants dégâts matériels. Les propriétaires des cases consumées ont été interrogés. Le préjudice total communiqué à la gendarmerie s’élève à 46 millions d’ariary. Une enquête a été ouverte. Le maire de la ville a réuni les victimes, hier matin. Il a suggéré l’organisation d’une récolte de fonds devant l’hôtel de ville pour leur venir en aide.

Des agents de la commu­ne ont déblayé les décombres et nettoyé le marché. Il y a presque un an, précisément le 12 septembre 2020, un terrible incendie a menacé le marché de Tsiroano­man­didy. Un grossiste voisin a été la proie des flammes qui ne se sont heureusement pas propagées. « Pour son développement, la capitale de Bongolava devrait maintenant être dotée d’un service de secours », exprime un épicier dont les marchandises ont été réduites à néant dans ce sinistre.